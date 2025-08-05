Работа в Украине — кто из-за отпуска частично потеряет страховой стаж

Бухгалтер в офисе. Фото: Freepik

Трудовое законодательство Украины предусматривает право работников на ежегодный основной и при определенных условиях дополнительный неоплачиваемый отпуск. Известно, как скажется на общем объеме страхового стажа отпуск без сохранения заработной платы.

Соответствующий вопрос прописан в ст. 9 закона №504/96-ВР "Об отпусках".

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Согласно нормам закона, право иметь ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам, деятельность которых связана с вредными и тяжелыми условиями труда.

Оно определяется на основе Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденных правительственным постановлением №1290.

В страховой стаж работы работника, дающей право на дополнительный отпуск, в частности, учитывается:

Период выполнения работы с вредными/тяжелыми условиями, если занят в соответствующих условиях не менее половины продолжительности рабочего дня, установленной для рабочих данного производства/должности; Время ежегодных основного/дополнительных отпусков за работу с вредными, тяжелыми условиями; Период труда беременных женщин, переведенных на основании заключения врачей на более легкую работу, где нет воздействия неблагоприятных факторов.

Согласно пункту 10 Порядка применения Списка производств, цехов, профессий с вредными/тяжелыми условиями труда, утвержденного приказом Минсоцполитики Украины №16, в расчет времени, гарантирующего право работникам на дополнительный отпуск, засчитывают дни, когда они были фактически заняты на таких работах не менее половины продолжительности рабочего дня.

Продолжительность соответствующего отпуска будет индивидуальная, ведь ее устанавливают на основе коллективного или трудового договора в зависимости от результата аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работников в таких условиях.

Засчитают ли в стаж время дополнительного неоплачиваемого отпуска

По информации Центра правовой помощи Федерации профсоюзов Украины, вышеуказанные работники должны помнить, что период дополнительного неоплачиваемого отпуска не засчитывается в страховой стаж работы с вредными и тяжелыми условиями труда.

Там объясняют, что поскольку такие работники находились в отпуске без сохранения зарплаты то, соответственно, не были заняты во вредных и тяжелых условиях труда, поэтому это негативно скажется на страховом стаже.

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