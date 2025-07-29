Індексація зарплат в Україні — як зміняться доходи у серпні

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року в Україні роботодавці мають індексувати заробітну плату працівників. Осучаснення виплат відбудеться на основі індексу інфляції за червень, що дорівнює 100,8%.

Право на проведення індексації зарплат передбачене нормами закону № 4059-IX "Про Державний бюджет-2025".

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Вимоги до індексації зарплатні у 2025 році

Проведення індексації зарплати працівників є соціальною гарантією держави. У разі порушення відповідної вимоги — передбачені штрафи.

Згідно із законодавством, індексація зарплатні відбувається за умови перевищення порогового значення індексу споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком. Згідно з постановою №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення", йдеться про поріг у 103%.

За рекомендацією Міністерства соцполітики, цьогоріч індексація заробітної плати повинна рахуватися, якщо дозволяє показник, з лютого 2025 року, а січень вважається "базовим" місяцем. Тоді як у 2024 році базовим місяцем вважався грудень. Проте йдеться лише про рекомендацію відомства.

Чи зміняться доходи українців у серпні

Державна служба статистики опублікувала індекс інфляції за червень 2025 року на рівні 100,8%, тобто показник не перевищив порогу індексації у 103%. Таким чином, наступного місяця осучаснення доходів буде нараховуватися на величину приросту у 4,4 %, тобто на такий же рівень, за яким проводили у липні.

Рівень індексації. Джерело: kadrex.profpressa

Якщо заробітна плата становить 10 000 грн, то індексації підлягатиме та частина доходу, яка не перевищує розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У серпні показник дорівнює 3028 грн.

Суму індексацію визначають шляхом множення доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділеного на 100.

Тобто розмір індексації доходу в серпні становитиме близько 133 грн (3028 × 4,4 ÷ 100).

З огляду на це, дохід після індексації буде дорівнювати вже 10 133 грн (10 000 + 133).

Відповідні нарахування мають відбуватися працівникам разом з виплатою заробітної платні.

Якщо роботодавці не будуть проводити відповідну операцію, тоді можуть чекати штрафні санкції. Згідно із нормами законодавства, розмір штрафу становитиме 10 мінімальних зарплат за кожного співробітника щодо якого не було здійснено індексацію.



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