Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Відпустки працівників з інвалідністю — вимоги у 2025 році

Відпустки працівників з інвалідністю — вимоги у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:30
Відпустки працівників з інвалідністю — які діють вимоги у 2025 році
Працівник в офісі. Фото: Freepik

В Україні працівники з інвалідністю мають право на низку пільг та гарантій, зокрема щодо відпусток. Відомо, які передбачені особливості надання та тривалості основної щорічної відпустки для таких працівників під час воєнного стану у 2025 році.

Це прописано у законі України №504/96-ВР "Про відпустки".

Реклама
Читайте також:

Вимоги в наданні відпусток працівникам з інвалідністю

Згідно з нормами законодавства, працівникам з інвалідністю, які тривалий період часу працюють у компанії, надається право йти у щорічну відпустку в зручний час за власним бажанням.

Передбачений мінімальний термін щорічної основної відпустки — 24 календарні дні за повний відпрацьований рік, який рахують з дати підписання трудового договору.

Для працівників з інвалідністю встановлена збільшена тривалість основної відпустки, яка залежить від групи інвалідності. Зокрема, якщо працівник має третю групу інвалідності і є держслужбовцем, то термін основної відпустки має становити 30 календарних днів.

Згідно ст. 6 закону, відпустка повинна мати таку тривалість залежно від груп інвалідності:

  • для осіб з інвалідністю першої та другої груп — 30 календарних днів;
  • для осіб з інвалідністю третьої групи — 26 календарних днів.

Право на щорічну додаткову відпустку

Також працівникам з інвалідністю надане право на додаткову відпустку. Зокрема, бонусна відпустка допускається у разі:

  • виконання роботи зі шкідливими/важкими умовами праці — до 35  календарних днів;
  • особливого характеру праці, робота вимагає підвищеного нервово-емоційного та інтелектуального навантаження або розташована в особливих природних географічних умовах, з підвищеним ризиком для здоров'я — до 35 календарних днів;
  • ненормованого робочого дня — до семи календарних днів.

При цьому збільшений термін основної відпустки не впливає на тривалість додаткової.

Дозволяється виплачувати відпускні раніше першого дня такої відпустки, проте не в перший день чи пізніше.

Обмеження щодо відпусток під час війни

Під час воєнного стану роботодавець може обмежувати працівникам основну відпустку 24 календарними днями за рік.

За правилами, якщо тривалість основної відпустки перевищує 24 календарних дні, невикористані дні під час війни мають перенестися на період після скасування воєнного стану в країні. Проте в законодавстві йдеться про можливість скористатися таким правом, а не про обов’язок роботодавців.

Раніше ми писали про особливості під час воєнного стану в Україні надання неоплачуваних відпусток. Громадяни отримали більше прав, ніж у мирний час. 

Також ми розповідали, які діють правила оформлення домашніх працівників. Важливо дотримуватися вимог офіційного працевлаштування, щоб не втратити страховий стаж. 

зарплати робота відпустка гроші інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації