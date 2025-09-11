Відпустки працівників з інвалідністю — які діють вимоги у 2025 році

Працівник в офісі. Фото: Freepik

В Україні працівники з інвалідністю мають право на низку пільг та гарантій, зокрема щодо відпусток. Відомо, які передбачені особливості надання та тривалості основної щорічної відпустки для таких працівників під час воєнного стану у 2025 році.

Це прописано у законі України №504/96-ВР "Про відпустки".

Вимоги в наданні відпусток працівникам з інвалідністю

Згідно з нормами законодавства, працівникам з інвалідністю, які тривалий період часу працюють у компанії, надається право йти у щорічну відпустку в зручний час за власним бажанням.

Передбачений мінімальний термін щорічної основної відпустки — 24 календарні дні за повний відпрацьований рік, який рахують з дати підписання трудового договору.

Для працівників з інвалідністю встановлена збільшена тривалість основної відпустки, яка залежить від групи інвалідності. Зокрема, якщо працівник має третю групу інвалідності і є держслужбовцем, то термін основної відпустки має становити 30 календарних днів.

Згідно ст. 6 закону, відпустка повинна мати таку тривалість залежно від груп інвалідності:

для осіб з інвалідністю першої та другої груп — 30 календарних днів;

для осіб з інвалідністю третьої групи — 26 календарних днів.

Право на щорічну додаткову відпустку

Також працівникам з інвалідністю надане право на додаткову відпустку. Зокрема, бонусна відпустка допускається у разі:

виконання роботи зі шкідливими/важкими умовами праці — до 35 календарних днів;

особливого характеру праці, робота вимагає підвищеного нервово-емоційного та інтелектуального навантаження або розташована в особливих природних географічних умовах, з підвищеним ризиком для здоров'я — до 35 календарних днів;

ненормованого робочого дня — до семи календарних днів.

При цьому збільшений термін основної відпустки не впливає на тривалість додаткової.

Дозволяється виплачувати відпускні раніше першого дня такої відпустки, проте не в перший день чи пізніше.

Обмеження щодо відпусток під час війни

Під час воєнного стану роботодавець може обмежувати працівникам основну відпустку 24 календарними днями за рік.

За правилами, якщо тривалість основної відпустки перевищує 24 календарних дні, невикористані дні під час війни мають перенестися на період після скасування воєнного стану в країні. Проте в законодавстві йдеться про можливість скористатися таким правом, а не про обов’язок роботодавців.

