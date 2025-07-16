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Головна Фінанси Відпускні під час війни — які правила та штрафи у 2025 році

Відпускні під час війни — які правила та штрафи у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 14:30
Відпускні у 2025 році — що треба знати працівникам про виплати у воєнний час
Бухгалтер працює в офісі. Фото: Freepik

В Україні під час воєнного стану існують певні особливості виплати відпускних працівникам. Зокрема, відомо, коли останній термін виплати та яка відповідальність за несвоєчасне нарахування коштів у 2025 році.

Відповідне питання прописане у законі №2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

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Нюанси виплати відпускних працівникам під час війни

Згідно зі ст. 21 закону про відпустки та ст. 115 Кодексу законів про працю (КЗпП), заробітну плату працівникам за період відпочинку роботодавці мають виплачувати не пізніше, ніж до його старту, якщо інше не передбачене у трудовому або колективному договорі. При цьому дозволяється виплачувати відпускні раніше першого дня відпустки, однак не в перший день чи пізніше.

Лише під час форс-мажорів допускається виплата відпускних у перший день відпустки. Йдеться про ситуації, коли працівникам потрібно взяти відпустку у терміновому порядку, поза графіком. 

Якщо дедлайн виплати відпускних випадає на вихідний день, то у такому випадку нарахування необхідно зробити в останній робочий день перед вихідним. Так, якщо умовно перший день починається у понеділок, а останній день виплати випадає на неділю, то нарахувати кошти роботодавець має у п’ятницю.

Законодавство дозволяє здійснювати виплату відпускних на скільки завгодно раніше до старту відпусток працівників.

Водночас у ст. 11 закону № 2136 на період воєнного стану діє спеціальне правило. Згідно з ним, компанії мають право з власної ініціативи зупиняти дію норм у колективних договорах. 

Покарання за несвоєчасне нарахування відпускних

Роботодавцям за несвоєчасну виплату відпускних передбачені штрафи та адміністративна відповідальність. Зокрема, загрожують штрафи за ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю:

  • у разі, якщо нарахування відпускних було затримано на термін до одного місяця — у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на час виявлення правопорушення (у 2025 році йдеться про суму у 8 тис. грн);
  • у разі, якщо виплата відпускних була затримана на понад місяць — у розмірі трьох мінімальних зарплат на момент скоєння порушення (по 24 тис. грн за кожне таке порушення).

Держінспектори праці мають право складати протоколи про адмінправопорушення. Зокрема, для штрафів за ст. 41 КУпАП немає законодавчих послаблень на період дії воєнного стану. Штраф за ч. 1 ст. 41 становить від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 — 1,7 тис. грн).

Раніше ми писали, хто може отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки у 2025 році. Трудове законодавство дозволяє тільки деяким працівникам скористатися відповідним правом. 

Також ми повідомляли про особливості розрахунку виплат у разі звільнення працівників. Зокрема, мають вплачувати зарплату за відпрацьовані дні, компенсацію за невикористану відпустку та вихідну допомогу. 

виплати робота відпустка гроші працівники
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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