Отпуска работников с инвалидностью — какие действуют требования в 2025 году

Отпуска работников с инвалидностью — требования в 2025 году

Дата публикации 11 сентября 2025 14:30
В Украине работники с инвалидностью имеют право на ряд льгот и гарантий, в частности относительно отпусков. Известно, какие предусмотрены особенности предоставления и продолжительности основного ежегодного отпуска для таких работников во время военного положения в 2025 году.

Это прописано в законе Украины №504/96-ВР "Об отпусках".

Требования в предоставлении отпусков работникам с инвалидностью

Согласно нормам законодательства, работникам с инвалидностью, которые длительный период времени работают в компании, предоставляется право уходить в ежегодный отпуск в удобное время по собственному желанию.

Предусмотрен минимальный срок ежегодного основного отпуска — 24 календарных дня за полный отработанный год, который считают с даты подписания трудового договора.

Для работников с инвалидностью установлена увеличенная продолжительность основного отпуска, которая зависит от группы инвалидности. В частности, если работник имеет третью группу инвалидности и является госслужащим, то срок основного отпуска должен составлять 30 календарных дней.

Согласно ст. 6 закона, отпуск должен иметь такую продолжительность в зависимости от групп инвалидности:

  • для лиц с инвалидностью первой и второй групп — 30 календарных дней;
  • для лиц с инвалидностью третьей группы — 26 календарных дней.

Право на ежегодный дополнительный отпуск

Также работникам с инвалидностью предоставлено право на дополнительный отпуск. В частности, бонусный отпуск допускается в случае:

  • выполнения работы с вредными/тяжелыми условиями труда — до 35 календарных дней;
  • особого характера труда, работа требует повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузки или расположена в особых природных географических условиях, с повышенным риском для здоровья — до 35 календарных дней;
  • ненормированного рабочего дня — до семи календарных дней.

При этом увеличенный срок основного отпуска не влияет на продолжительность дополнительного.

Разрешается выплачивать отпускные раньше первого дня такого отпуска, однако не в первый день или позже.

Ограничения по отпускам во время войны

Во время военного положения работодатель может ограничивать работникам основной отпуск 24 календарными днями в год.

По правилам, если продолжительность основного отпуска превышает 24 календарных дня, неиспользованные дни во время войны должны перенестись на период после отмены военного положения в стране. Однако в законодательстве речь идет о возможности воспользоваться таким правом, а не об обязанности работодателей.

Ранее мы писали об особенностях во время военного положения в Украине предоставления неоплачиваемых отпусков. Граждане получили больше прав, чем в мирное время.

Также мы рассказывали, какие действуют правила оформления домашних работников. Важно соблюдать требования официального трудоустройства, чтобы не потерять страховой стаж.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
