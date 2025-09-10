Оформлення домашніх працівників — що варто знати у 2025 році

Жінка сидить за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні домашні працівники мають всі трудові права та гарантії, передбачені законодавством про працю, у тому числі на безпечні умови. Відомо, які саме діють правила офіційного оформлення для такої роботи та за яких обставин може зараховуватися страховий стаж для майбутньої пенсії.

Про це розповіли у пресслужбі головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

Які діють вимоги щодо оформлення працівників в домогосподарствах

У ДПС нагадали, що рік тому набув чинності закон №3680, який доповнив Кодекс законів про працю України (КЗпП) новою главою ХІ-А "Регулювання праці домашніх працівників", де прописали поняття домашньої праці, закріпили правовий статус домашніх працівників та особливості його правового регулювання, визначили обов’язкові умови трудового договору з такими працівниками.

Домашніми працівниками називають осіб, які займаються виконанням роботи в домогосподарстві на основі укладеного трудового договору.

Згідно з правилами, така робота може виконуватися виключно за умови укладення письмового трудового договору між працівником та роботодавцем — фізособою (з кимось одним зі складу домогосподарства).

Трудовий договір має бути складений у двох екземплярах і вважається основним документом з підтвердженням трудових відносин та визначенням прав та обов’язків сторін. Нині працівники можуть розпочати виконання такого характеру роботу після того, як роботодавець повідомить органи Державної податкової служби за своєю податковою адресою про прийняття громадянина на роботу.

Щодо питання податкових зобов’язань, то під час офіційного працевлаштування такі працівники мають самі платити податок на доходи фізосіб (18%) та військовий збір (5%) із суми зарплати за підсумками річного декларування.

У разі бажання отримувати страховий стаж — домашній працівник повинен також з власної ініціативи укласти відповідний договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування. Відрахування стануть гарантією:

Зарахування стажу для призначення пенсії. Права на лікарняні, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Соцзахист у разі втрати працездатності.

Вимоги щодо режиму роботи домашніх працівників

Згідно з правилами, нормальний термін робочого часу домашніх працівників не може бути вищим за 40 годин на тиждень, лише за згодою сторін дозволяється встановлення іншої тривалості робочого часу.

Такі працівники мають право на щоденний відпочинок та щорічну основну оплачувану відпустку у 24 календарних дні, відповідно до українського законодавства (у разі ненормованого робочого дня відпустку можуть збільшити).

Домашні працівники мають всі трудові права та гарантії, передбачені законодавством про працю, зокрема, на безпечні та здорові умови, та захист від будь-яких форм експлуатації або дискримінації.

"Оформлення трудових відносин і сплата податків домашнім працівником залишаються обов’язковими. Офіційне оформлення домашніх працівників захищає їхні соціальні права та гарантує надходження податків і внесків, що фінансують державні соціальні програми", — додали в ДПС.

