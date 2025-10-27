Відео
Відпустки держслужбовців — хто отримає примусові компенсації

Дата публікації: 27 жовтня 2025 14:30
Оновлено: 14:21
Компенсації за невикористані відпустки — хто з держслужбовців отримає у грудні
Працівники в офісі. Фото: Freepik

В Україні працівники державних органів зобов'язані використати відпустки за відпрацьований час до кінця 2025 року. За відсутності такої можливості їм виплатять грошові компенсації за певних умов, тоді як відповідне право здебільшого не передбачене для звичайних працівників під час воєнного стану. 

Про це йдеться у ст. 30 закону від 19 листопада 2024 №4059-IX "Про Держбюджет-2025".

Обов'язкові відпустки для держслужбовців

Для працівників державної служби діють особливі умови надання днів відпочинку та "примусова" виплата компенсації за невикористану щорічну відпустку.

Згідно з правилами, держслужбовці мусять в обов'язковому порядку використати відпустки, отримані за останній відпрацьований робочий рік. Відповідна вимога стосується таких працівників: 

  1. Державних службовців.
  2. Працівників патронатних служб у державних органах.
  3. Співробітників держорганів, які виконують функції з обслуговування.

Лише в деяких випадках норми законодавства дозволяють отримувати щорічну основну відпустку за поточний робочий рік частково цього року, а решту — з 2026-го. Йдеться про так звану "перехідну відпустку", що можлива за умови, що відпускні будуть виплачені до її початку з метою забезпечення дотримання норм бюджетного законодавства та умов фінансування відповідного державного органу.

Працівники за єдиною тарифною сіткою та працівники органів місцевого самоврядування не зобов’язані використовувати щорічні відпустки до кінця року, набуті останнього робочого року.

Примусові компенсації за відпустки на держслужбі

Згідно з ч. 2 ст. 30 ст. 30 закону про бюджет-2025, у разі невикористання працівниками держорганів відпусток, має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні відпочинку, на які надане право за поточний відпрацьований робочий рік.

У постанові уряду № 100 зазначається, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу всіх видів відпусток має здійснюватися, враховуючи виплати за останні 12 календарних місяців роботи перед місяцем надання відпустки. У разі надання відпустки у грудні, то розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати припадатиме на: грудень 2024 — листопад 2025.

Якщо співробітник пропрацював в закладі менш як рік, то обчислення середньої заробітної плати здійснять, з огляду на фактичний час роботи.

Варто зауважити, що для звичайних працівників в Україні право на компенсацію за відпустки передбачена не для всіх під час воєнного стану. Воно залежить від таких обставин:

  • без звільнення, якщо відпустка перевищує 24 календарні дні за відповідний робочий рік (у більшості під час війни вона не перевищує таку кількість);
  • у разі звільнення — за всі невикористані дні щорічних відпусток.

Також на компенсацію мають право військовослужбовці.

Раніше ми писали, що хто з працівників може отримати надбавки за вислугу років. За законодавством, надбавку нараховують кільком категоріям працівників в обов’язковому порядку. 

Ще розповідали, що в Нацагентстві України з питань держслужби уточнили норми щодо фонду оплати праці для держслужбовців. Окрім того, відомо, які діють вимоги щодо переведення працівників на інші посади. 

зарплати виплати відпустка гроші держслужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
