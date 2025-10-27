Компенсации за неиспользованные отпуска — кто из госслужащих получит в декабре

Работники в офисе. Фото: Freepik

В Украине работники государственных органов обязаны использовать отпуска за отработанное время до конца 2025 года. При отсутствии такой возможности им выплатят денежные компенсации при определенных условиях, тогда как соответствующее право в основном не предусмотрено для обычных работников во время военного положения.

Об этом говорится в ст. 30 закона от 19 ноября 2024 №4059-IX "О Госбюджете-2025".

Обязательные отпуска для госслужащих

Для работников государственной службы действуют особые условия предоставления дней отдыха и "принудительная" выплата компенсации за неиспользование ежегодного отпуска.

Согласно правилам, госслужащие должны в обязательном порядке использовать отпуска, полученные за последний отработанный рабочий год. Соответствующее требование касается таких работников:

Государственных служащих. Работников патронатных служб в государственных органах. Сотрудников госорганов, которые выполняют функции по обслуживанию.

Лишь в некоторых случаях нормы законодательства позволяют получать ежегодный основной отпуск за текущий рабочий год частично в этом году, а остальное — с 2026-го. Речь идет о так называемом "переходном отпуске", который возможен при условии, что отпускные будут выплачены до его начала с целью обеспечения соблюдения норм бюджетного законодательства и условий финансирования соответствующего государственного органа.

Работники по единой тарифной сетке и работники органов местного самоуправления не обязаны использовать ежегодные отпуска до конца года, приобретенные в последнем рабочем году.

Принудительные компенсации за отпуска на госслужбе

Согласно ч. 2 ст. 30 ст. 30 закона о бюджете-2025, в случае неиспользования работниками госорганов отпусков, должна быть выплачена денежная компенсация за все неиспользованные дни отдыха, на которые предоставлено право за текущий отработанный рабочий год.

В постановлении правительства № 100 отмечается, что исчисление средней заработной платы для оплаты времени всех видов отпусков должно осуществляться, учитывая выплаты за последние 12 календарных месяцев работы перед месяцем предоставления отпуска. В случае предоставления отпуска в декабре, то расчетный период для исчисления средней заработной платы будет приходиться на: декабрь 2024 — ноябрь 2025.

Если сотрудник проработал в заведении менее года, то исчисление средней заработной платы осуществят, учитывая фактическое время работы.

Стоит заметить, что для обычных работников в Украине право на компенсацию за отпуска предусмотрено не для всех во время военного положения. Оно зависит от следующих обстоятельств:

без увольнения, если отпуск превышает 24 календарных дня за соответствующий рабочий год (у большинства во время войны он не превышает такое количество);

в случае увольнения — за все неиспользованные дни ежегодных отпусков.

Также на компенсацию имеют право военнослужащие.

