Зарплати 2025 — кому передбачені надбавки за вислугу років та які розміри

В Україні деякі працівники державних і комунальних установ мають право на надбавку до окладу за вислугу років. Відомо, кому саме призначають, які правила нарахування та розмір відповідних додаткових виплат у 2025 році.

Право на надбавки за вислугу років прописане у законі № 4059-IX "Про Держбюджет на 2025 рік".

Кому з працівників надають надбавки за вислугу років

Згідно з нормами законодавства, надбавка за вислугу років входить до складу кінцевої суми заробітної плати. Для низки категорій працівників вона є обов’язковою виплатою. Її розмір прив'язаний до наявного стажу на тій чи іншій посаді.

Право на виплату надбавки за вислугу років мають:

бухгалтери;

державні службовці;

медичні працівники;

педагоги;

науково-педагогічні працівники;

інші працівники бюджетної сфери.

Кожна категорія працівників бюджетної сфери може претендувати на різні розміри надбавки за вислугу років у відсотках від посадового окладу. А саме:

Держслужбовцям в держорганах, де проведено класифікацію посад держслужби надають 2% за кожен календарний рік стажу держслужби, не більш ніж 30% від окладу. Педагогам, науково-педагогічним та науковим працівникам — якщо є стажу понад три роки — 10%, більш ніж 10 років — 20%, понад 20 років — 30%. Працівникам культури (театри, будинки культури, музеї) — стаж перевищує три роки — 10%, понад 10 років — 20%, більш ніж 20 років — 30%. Працівникам фізичної культури і спорту — понад три роки — 10% від окладу, щонайменше 10 років — 20%, від 20 років — 30%. Працівникам соцзахисту населення — стаж у щонайменше три роки — 10%, від 10 років — 20%, понад 20 років — 30% від окладу.

Таким чином доплата за вислугу років прямо залежить від стажу працівників. Зокрема, для тих, хто працює у бюджетних установах зараховують виключно той стаж, що відповідає вимогам документів.

Як вираховують доплату за вислугу років

Вищевказану відсоткову надбавку за вислугу років застосовують до посадових окладів працівників за формулою:

розмір посадового окладу × відсоток надбавки за вислугу років = сума надбавки.

Її розмір обчислюється пропорційно до обсягу відроблених днів (норма праці за місяць). З огляду на це, якщо громадянин працював тільки половину від місячної норми, то надбавку нараховуватимуть відповідно до відпрацьованої норми праці. Ті, хто працюють, наприклад, на 0,25 ставки матимуть право на надбавку з 0,25 окладу.

