Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Доплати за вислугу років в Україні — кому і скільки виплачують

Доплати за вислугу років в Україні — кому і скільки виплачують

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:35
Оновлено: 14:35
Зарплати 2025 — кому передбачені надбавки за вислугу років та які розміри
Бухгалтер в офісі. Фото: Pexels

В Україні деякі працівники державних і комунальних установ мають право на надбавку до окладу за вислугу років. Відомо, кому саме призначають, які правила нарахування та розмір відповідних додаткових виплат у 2025 році.

Право на надбавки за вислугу років прописане у законі № 4059-IX "Про Держбюджет на 2025 рік".

Реклама
Читайте також:

Кому з працівників надають надбавки за вислугу років 

Згідно з нормами законодавства, надбавка за вислугу років входить до складу кінцевої суми заробітної плати. Для низки категорій працівників вона є обов’язковою виплатою. Її розмір прив'язаний до наявного стажу на тій чи іншій посаді.

Право на виплату надбавки за вислугу років мають:

  • бухгалтери;
  • державні службовці;
  • медичні працівники;
  • педагоги;
  • науково-педагогічні працівники;
  • інші працівники бюджетної сфери. 

Кожна категорія працівників бюджетної сфери може претендувати на різні розміри надбавки за вислугу років у відсотках від посадового окладу. А саме:

  1. Держслужбовцям в держорганах, де проведено класифікацію посад держслужби надають 2% за кожен календарний рік стажу держслужби, не більш ніж 30% від окладу.
  2. Педагогам, науково-педагогічним та науковим працівникам — якщо є стажу понад три роки — 10%, більш ніж 10 років — 20%, понад 20 років — 30%.
  3. Працівникам культури (театри, будинки культури, музеї) — стаж перевищує три роки — 10%, понад 10 років — 20%, більш ніж 20 років — 30%.
  4. Працівникам фізичної культури і спорту — понад три роки — 10% від окладу, щонайменше 10 років — 20%, від 20 років — 30%.
  5. Працівникам соцзахисту населення — стаж у щонайменше три роки — 10%, від 10 років — 20%, понад 20 років — 30% від окладу.

Таким чином доплата за вислугу років прямо залежить від стажу працівників. Зокрема, для тих, хто працює у бюджетних установах зараховують виключно той стаж, що відповідає вимогам документів. 

Як вираховують доплату за вислугу років 

Вищевказану відсоткову надбавку за вислугу років застосовують до посадових окладів працівників за формулою:

  • розмір посадового окладу × відсоток надбавки за вислугу років = сума надбавки.

Її розмір обчислюється пропорційно до обсягу відроблених днів (норма праці за місяць). З огляду на це, якщо громадянин працював тільки половину від місячної норми, то надбавку нараховуватимуть відповідно до відпрацьованої норми праці. Ті, хто працюють, наприклад, на 0,25 ставки матимуть право на надбавку з 0,25 окладу.

Раніше ми повідомляли про те, які діють правила для тих, хто працює за сумісництвом. Відомо, на яку заробітну плату можуть розраховувати громадяни, а також, чи мають право на повноцінну відпустку.   

Також ми розповідали, що в Україні планують підвищити зарплати деяким працівникам бюджетного сектору у 2026 році. В уряді уточнили, кому точно не будуть переглядати виплати. 

зарплати виплати робота гроші працівники
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації