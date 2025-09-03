Зарплати держслужбовців — в НАДС розповіли про новий підхід у розрахунку фонду оплати праці

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС) розповіли про оновлені правила формування фонду оплати праці для державних службовців. Також у відомстві пояснили вимоги щодо переведення таких працівників на рівнозначні та нижчі посади.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАДС.

Новий підхід у розрахунку фонду оплати праці держслужбовців

В агенції нагадали, що раніше уряд постановою №668 затвердив "Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі". Документ дозволить встановити єдиний підхід у формуванні фонду оплати праці у держорганах.

Його будуть застосовувати ключові розпорядники держкоштів, розпорядники нижчого рівня, а також відповідальні виконавці держпрограм:

у підготовці пропозицій для внесення до Бюджетної декларації;

під час подання бюджетних запитів до Міністерства фінансів для проєкту Держбюджету;

у складанні проєктів бюджетів на плановий період у частині видатків на зарплати.

Під час формування фонду будуть враховувати:

посадові оклади працівників;

надбавки до окладів за вислугу років і за ранг державного службовця, дипломатичний ранг/спеціальне звання;

фонд преміювання (20% загального фонду окладів щороку);

компенсації за виконання роботи з державною таємницею;

фіндопомогу під час оплачуваної відпустки;

індексацію заробітної плати відповідно до законодавства;

грошові компенсації за невикористані відпустки;

вихідну допомогу у разі звільнення за законом №889;

решту обов’язкових виплат, визначених законами.

Формування відповідного фонду повинно здійснюватися з огляду на граничну чисельність державних службовців.

Правила переведення працівників держслужби

Також у НАДС пояснили правила переведення працівників на рівнозначні чи нижчі посади у державних органах, де було проведено класифікацію посад.

У відомстві зазначили, що переведення держслужбовців без конкурсу можливе виключно на рівнозначні чи нижчі вакантні посади, якщо службовець особисто надав згоду.



При цьому рівнозначними можуть вважатися посади однієї категорії та рівня, не зважаючи на юрисдикцію органу.

Законодавство забороняє переводити працівників на вищі посади без переведення конкурсу.

Також некласифіковані посади неможливо прирівнювати до класифікованих.

Окрім того, під час воєнного стану забороняється переведення держслужбовців, яких було призначено без конкурсу.

Як приклад, керівника відділу (п'ятий рівень) заборонено переводити на посаду начальника управління (четвертий рівень) без конкурсу, заступника директора департаменту (четвертий рівень) — на посаду директора департаменту (також четвертий рівень), а головного спеціаліста восьмого рівня — на сьомий рівень.

Раніше ми писали, що з вересня в Україні державні службовці, які працюють у судах, а також помічники суддів, будуть отримувати підвищену зарплату. Відповідне рішення має бути застосоване на період воєнного стану, однак не пізніше, ніж до кінця 2025 року.

Також ми повідомляли про найвищі зарплати в держорганах. Найбільше отримують співробітники Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунпослуг.