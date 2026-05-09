Відпустка військовослужбовцям за сімейними обставинами: кому надають та як оплачується

Законодавство Україні передбачає низку соціальних гарантій для військовослужбовців та їхніх родин. Зокрема захисники мають право в окремих випадках на додаткову відпустку за сімейними обставинами.

У Міністерстві оборони України роз’яснили, кому надають таку відпустку та як вона оплачується, передають Новини.LIVE.

Хто може піти у відпустку за сімейними обставинами

У відомстві зазначили, що українське законодавство не передбачає чіткий перелік підстав для надання цього виду відпустки. Рішення ухвалює командир індивідуально з урахуванням обставин. Це може бути, наприклад:

укладення шлюбу;

тяжкий стан здоров'я або смерть дружини (чоловіка), батьків, дітей, рідних братів чи сестер, батьків подружжя, а також інших рідних;

пожежа або інше стихійне лихо, що спіткало сім'ю або майно військовослужбовця;

інші виняткові обставини, за яких особиста присутність військовослужбовця є необхідною.

Військовослужбовець має надати документи, які підтверджують наявність підстав (свідоцтво про народження або смерть, медична довідка, довідка про пожежу тощо).

Якщо зібрати документи завчасно неможливо, це треба вказати в рапорті. Командир може ухвалити рішення і без повного пакета підтвердних матеріалів.

Як військовому оплачують відпустку

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати відпустку за сімейними обставинами тривалістю до 10 календарних днів. При цьому час, витрачений на дорогу територією України до місця відпочинку та назад, у цей строк не включається, однак обмежується двома добами в один бік. Отже, з урахуванням переїздів загальний період відсутності на службі може сягати 14 днів.

Згідно з пунктом 18 статті 10-1 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", на весь період такої відпустки за військовим зберігається повне грошове забезпечення разом з усіма передбаченими доплатами та надбавками.

Водночас закон не встановлює чітких обмежень щодо кількості таких відпусток протягом року: за наявності належно підтверджених сімейних підстав їх можуть надавати неодноразово.

