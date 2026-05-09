Відпустка військовим за сімейними обставинами: як оплачується у 2026 році

Відпустка військовим за сімейними обставинами: як оплачується у 2026 році

Дата публікації: 9 травня 2026 13:35
Відпустка військовослужбовцям за сімейними обставинами: кому надають та як оплачується
Застосунок Армія+в телефоні, гроші в гаманці, військовий підписує документ. Фото: Міноборони, Новини.LIVE, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Законодавство Україні передбачає низку соціальних гарантій для військовослужбовців та їхніх родин. Зокрема захисники мають право в окремих випадках на додаткову відпустку за сімейними обставинами.

У Міністерстві оборони України роз’яснили, кому надають таку відпустку та як вона оплачується, передають Новини.LIVE.

Хто може піти у відпустку за сімейними обставинами

У відомстві зазначили, що українське законодавство не передбачає чіткий перелік підстав для надання цього виду відпустки. Рішення ухвалює командир індивідуально з урахуванням обставин. Це може бути, наприклад:

  • укладення шлюбу;
  • тяжкий стан здоров'я або смерть дружини (чоловіка), батьків, дітей, рідних братів чи сестер, батьків подружжя, а також інших рідних;
  • пожежа або інше стихійне лихо, що спіткало сім'ю або майно військовослужбовця;
  • інші виняткові обставини, за яких особиста присутність військовослужбовця є необхідною.

Військовослужбовець має надати документи, які підтверджують наявність підстав (свідоцтво про народження або смерть, медична довідка, довідка про пожежу тощо). 

Якщо зібрати документи завчасно неможливо, це треба вказати в рапорті. Командир може ухвалити рішення і без повного пакета підтвердних матеріалів.

Як військовому оплачують відпустку

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати відпустку за сімейними обставинами тривалістю до 10 календарних днів. При цьому час, витрачений на дорогу територією України до місця відпочинку та назад, у цей строк не включається, однак обмежується двома добами в один бік. Отже, з урахуванням переїздів загальний період відсутності на службі може сягати 14 днів.

Згідно з пунктом 18 статті 10-1 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", на весь період такої відпустки за військовим зберігається повне грошове забезпечення разом з усіма передбаченими доплатами та надбавками.

Водночас закон не встановлює чітких обмежень щодо кількості таких відпусток протягом року: за наявності належно підтверджених сімейних підстав їх можуть надавати неодноразово.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи може військовослужбовець отримувати грошове забезпечення на картку дружини. Деякі військові частини можуть приймати заяви захисників про зміну реквізитів для зарахування коштів. Але це можливо лише у в окремих випадках.

Також Новини.LIVE писали, скільки отримують мобілізовані під час БЗВП. Навчання триває орієнтовно 51 день. Вже з першого дня новобранцям починають нараховувати грошове забезпечення.

відпустка військовослужбовці грошове забезпечення
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
