Отпуск военнослужащим по семейным обстоятельствам: кому предоставляют и как оплачивается

Законодательство Украины предусматривает ряд социальных гарантий для военнослужащих и их семей. В частности защитники имеют право в отдельных случаях на дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам.

В Министерстве обороны Украины разъяснили, кому предоставляют такой отпуск и как он оплачивается, передают Новини.LIVE.

Кто может уйти в отпуск по семейным обстоятельствам

В ведомстве отметили, что украинское законодательство не предусматривает четкий перечень оснований для предоставления этого вида отпуска. Решение принимает командир индивидуально с учетом обстоятельств. Это может быть, например:

заключение брака;

тяжелое состояние здоровья или смерть жены (мужа), родителей, детей, родных братьев или сестер, родителей супругов, а также других родных;

пожар или другое стихийное бедствие, постигшее семью или имущество военнослужащего;

другие исключительные обстоятельства, при которых личное присутствие военнослужащего является необходимым.

Военнослужащий должен предоставить документы, подтверждающие наличие оснований (свидетельство о рождении или смерти, медицинская справка, справка о пожаре и т.д.).

Если собрать документы заблаговременно невозможно, это надо указать в рапорте. Командир может принять решение и без полного пакета подтверждающих материалов.

Как военному оплачивают отпуск

Во время действия военного положения военнослужащим могут предоставлять отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 календарных дней.

При этом время, потраченное на дорогу по территории Украины к месту отдыха и обратно, в этот срок не включается, однако ограничивается двумя сутками в одну сторону. Следовательно, с учетом переездов общий период отсутствия на службе может достигать 14 дней.

Согласно пункту 18 статьи 10-1 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", на весь период такого отпуска за военным сохраняется полное денежное обеспечение вместе со всеми предусмотренными доплатами и надбавками.

В то же время закон не устанавливает четких ограничений по количеству таких отпусков в течение года: при наличии должным образом подтвержденных семейных оснований их могут предоставлять неоднократно.

