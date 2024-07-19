Пенсії в Україні — яка буде виплата за умови нинішньої зарплати у 20 тис. грн

Люди похилого віку. Фото: Unsplush

В Україні за умови виконання вимог пенсійного законодавства щодо страхового стажу виплата на заслуженому відпочинку буде мізерна мала, якщо заробітна плата громадянина під час трудової діяльності була невеликою. Відомо, на яку пенсію можна розраховувати за умови отримання 20 тис. гривень зарплати.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Відповідно до даних Пенсійного фонду, в Україні середня заробітна плата, з якої було сплачено єдиний соцвнесок, дорівнює 16,83 тис. гривень.

Співвідношення 20 тис. гривень до такого рівня зарплатні становить 1,18.

Тому, за формулою, з огляду на середню зарплату за три роки (13,559 тис. гривень), 35 років страхового стажу та співвідношення 20 тис. гривень до середньої зарплатні, розмір виплати на заслуженому відпочинку становитиме 5,637 тис. гривень.

Які виплати отримують пенсіонери в липні

В Україні у липні 2024 року загалом пенсію отримують 10,1 мільйона осіб. З-поміж громадян похилого віку налічується близько 2,7 мільйона тих, хто продовжує працювати. Їм в середньому виплачують 6 тис. гривень.

Решта громадян одержує різні виплати. Зокрема, найбільшій кількості (2,6 мільйона) надають пенсію до 3 тис. гривень.

Близько 1,7 мільйона ​​осіб одержують від 3 тис. до 4 тис. гривень. Від 4 тис. до 5 тис. гривень мають 1,8 мільйона українців.

Понад 10 тис. гривень отримують більш інж мільйон громадян. Це 12,5% від загальної чисельності пенсіонерів.

Найвищий середній розмір пенсії у столиці України — 7, 94 тис. гривень, а найнижчий — в Тернопільській області — 4,436 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді опублікували суми, які отримують громадяни на заслуженому відпочинку у 2024 році. Відомо, що середній розмір пенсії з початку року зріс на близько 430 гривень.

Також ми писали, що у Верховній Раді заявили про доцільність підвищити мінімальну пенсійну виплату громадянам у 2025 році. Якщо залишити соціальні стандарти без перегляду, з урахуванням прогнозу інфляції, розмір виплат втратить за три наступні роки більш ніж чверть.