Пенсії в Україні — громадян чекає скорочення виплат на 20%

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деяким пенсіонерам загрожує штрафна санкція у розмірі 20% від пенсійної виплати. У Пенсійному фонді пояснили, в яких ситуаціях можуть урізати пенсію та як запобігти.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Як зазначається, Пенсійний фонд має законне право зменшити пенсійні виплати громадянам. Покарання може торкнутися працюючих пенсіонерів. Такий розвиток подій чекає в тому випадку, якщо під час працевлаштування людина похилого віку не звернеться в органи Пенсійного фонду із повідомленням про відповідний факт, адже наявність роботи впливає на розмір пенсії.

Якщо цього не зробити, ПФУ, звірившись з реєстрами, може зменшити пенсійну виплату на 20%, щоб забрати переплачені кошти. При цьому гроші будуть стягнуті примусово через суд, якщо пенсіонер не сплатить цю суму добровільно.

Як уникнути покарання пенсіонерам

Для того, щоб уникнути покарання, пенсіонерам необхідно повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування упродовж кількох днів.

Так, на повідомлення ПФУ відводиться десять днів після того, як людина працевлаштувалась.

"До уваги пенсіонерів! Обов’язково повідомляйте про своє працевлаштування або звільнення з роботи! У разі працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер протягом 10 днів має повідомити про цей факт органи Пенсійного фонду. Відповідна вимога міститься у ч.2 ст.16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Також потрібно повідомляти фонд про:

початок підприємницької діяльності;

звільнення/припинення підприємницької діяльності.

Для повідомлення про факт працевлаштування громадянин має два варіанти дій. Можна особисто звернутися в орган Пенсійного фонду України або зробити це дистанційно завдяки:

вебпорталу е-послуг ПФУ;

порталу держпослуг "Дія".

Під час звернення через інтернет потрібно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на тамтешні пенсії. Відомо, які умови діють в цій країні для громадян, які хочуть вийти на заслужений відпочинок.

Також ми писали, що ті громадяни, які зараз отримують мінімальну зарплату у 8 тис. грн, можуть розраховувати на майбутню пенсію на доволі низькому рівні. Експерти розповіли, як на тлі підвищення "мінімалки" зміниться розмір виплат на заслуженому відпочинку.