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Пенсія в Україні зросла на 430 гривень — хто отримав більше

17 липня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в липні — хто отримує на 430 гривень більше
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) опублікували суми, які отримують громадяни на заслуженому відпочинку у 2024 році. Відомо, що середній розмір пенсії з початку року зріс на близько 430 гривень.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Фонд оприлюднив інформацію щодо середнього розміру пенсійної виплати та чисельності пенсіонерів станом на 1 липня 2024 року.

Згідно з цими даними, в Україні зараз налічується близько 10,3 млн пенсіонерів. З цієї кількості продовжують працювати на заслуженому відпочинку 2,7 млн громадян.

З початку поточного року у середньому розмір пенсії підвищився на 431 гривню (на 8%), до 5, 816 тис. гривень.

Водночас, за даними пресслужби, у середньому працюючі пенсіонери отримують 6,216 тис. гривень. З початку 2024 року середня сума пенсії, які отримують громадяни, які мають роботу, збільшилась на 9,8% або на 555 гривень.

Які види виплат призначені пенсіонерам

Також ПФУ показав розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат:

  • за віком — з найбільшою часткою у 72,9%;
  • з інвалідності — частка у 15%;
  • у разі втрати годувальника — з часткою 6,3%;
  • за вислугу років — частка у 5,2%;
  • соціальні пенсії — з часткою лише 0,5%;
  • довічне утримання суддів — частка найменша і не перевищує 0,04%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді заявили про доцільність підвищити мінімальну пенсійну виплату громадянам у 2025 році. Якщо залишити соціальні стандарти без перегляду, з урахуванням прогнозу інфляції, розмір виплат втратить за три наступні роки більш ніж чверть.

Раніше ми писали, що в Україні деякі громадяни отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не сягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік (10,34 тис. грн). Такі виплати отримають громадяни, яким виповнилося більш як 70 років. 

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