Пенсии в Украине — какая будет выплата при нынешней зарплате в 20 тыс. грн

Пожилые люди. Фото: Unsplush

В Украине при условии выполнения требований пенсионного законодательства по страховому стажу выплата на заслуженном отдыхе будет ничтожна мала, если заработная плата гражданина во время трудовой деятельности была небольшой. Известно, на какую пенсию можно рассчитывать при получении 20 тыс. гривен зарплаты.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Согласно данным Пенсионного фонда, в Украине средняя заработная плата, с которой был уплачен единый соцвзнос, равняется 16,83 тыс. гривен.

Соотношение 20 тыс. гривен к такому уровню зарплаты составляет 1,18.

По формуле, учитывая среднюю зарплату за три года (13,559 тыс. гривен), 35 лет страхового стажа и соотношение 20 тыс. гривен к средней зарплате, размер выплаты на заслуженном отдыхе составит 5,637 тыс. гривен.

Какие выплаты получают пенсионеры в июле

В Украине в июле 2024 года в общей сложности пенсию получают 10,1 миллиона человек. Среди пожилых людей насчитывается около 2,7 миллиона тех, кто продолжает работать. Им в среднем выплачивается 6 тыс. гривен.

Остальные граждане получают различные выплаты. В частности, наибольшее количество (2,6 миллиона) предоставляют пенсию до 3 тыс. гривен.

Около 1,7 миллиона человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. гривен. От 4 тыс. до 5 тыс. гривен 1,8 миллиона украинцев.

Более 10 тыс. гривен получают более миллиона граждан. Это 12,5% общей численности пенсионеров.

Самый высокий средний размер пенсии в столице Украины — 7,94 тыс. гривен, а самый низкий — в Тернопольской области — 4,436 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде опубликовали суммы, получаемые гражданами на заслуженном отдыхе в 2024 году. Известно, что средний размер пенсии с начала года вырос около 430 гривен.

Также мы писали, что в Верховной Раде заявили о необходимости повысить минимальную пенсионную выплату гражданам в 2025 году. Если оставить социальные стандарты без пересмотра, с учетом прогноза инфляции, размер выплат потеряет за три последующих года более четверти.