Пенсії в Україні — кому з громадян можуть підвищити виплати на 2,2 тис. грн

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Верховній Раді заявили про доцільність підвищити мінімальну пенсійну виплату громадянам у 2025 році. Якщо залишити соціальні стандарти без перегляду, з урахуванням прогнозу інфляції, розмір виплат втратить за три наступні роки більш ніж чверть.

Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев, пише видання Socportal.info.

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Як пропонують підвищити пенсію у 2025 році

За словами голови фінансового комітету парламенту, у 2025 році мінімальна пенсія має підвищитись на 229 гривень, до 2,59 тис. гривень, а максимальна — на 2,2 тис. гривень, до 25,9 тис. гривень (десять прожиткових мінімумів).

Він зазначив, що, враховуючи прогноз інфляції, без підвищення соцстандартів, їхній розмір у реальному вимірі упродовж наступних трьох років втратить понад 30%.

На переконання Гетманцева, мінімальна пенсія має зрости так:

у 2025 році — на 229 гривень, до 2,59 тис. гривень;

у 2026 році — до 2,84 тис. гривень;

у 2027 році — до 3,07 тис. гривень.

Гетманцев пояснив, що відповідно до оновленого макропрогнозу уряду, середня заробітна плата 2025 року становитиме трохи більше 24,3 тис. гривень. З огляду на інфляцію, це означатиме те, що реальний рівень заробітної плати зросте на 8,1%. У 2026-му — середня зарплата дорівнюватиме 28,2 тис. гривень, а у 2027-му — 32,5 тис. гривень.

Як відомо, уряд пропонує прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму залишити на нинішньому рівні

до 2028 року.

Які зараз пенсії в українців

У 2024 році структура пенсійних виплат в країні наступна:

у 2,725 млн осіб (26,8%) розмір пенсії не перевищує 3 тис. гривень — середня: 2,76 тис. гривень;

у 1,754 млн осіб (17,3%) виплата становить від 3 тис. до 4 тис. гривень — середня: 3,548 тис. гривень;

у 1,889 млн осіб (18,6%) — від 4 тис. до 5 тис. гривень — у середньому: 4,415 тис. гривень;

у 2,561 млн осіб (5,2%) — від 5 тис. до 10 тис. гривень — у середньому: 6,843 тис. гривень;

у 1,224 млн осіб (12,1%) — понад 10 тис. гривень — у середньому: 15,26 тис. гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни отримають компенсаційні доплати до пенсії, якщо вона не сягає розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік (10,34 тис. грн). Такі виплати отримають громадяни, яким виповнилося більш як 70 років.

Раніше ми писали, що у 2024 році вийти на пенсію у 60 років зможуть не всі громадяни, хто досяг такого віку. Цьогоріч діють посилені вимоги до страхового стажу, які передбачають, що право на заслужений відпочинок матимуть тільки ті, хто має щонайменше 31 рік стажу.