Пенсії в Україні — кому з громадян доплатять 889 грн у 2024 році

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Громадяни похилого віку отримають доплати максимально 889 грн до пенсії у 2024 році. Додаткову грошову допомогу надають в рамках програми від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соцiальної політики України.

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Як зазначають у Мінсоцполітики, грошові виплати від ООН нададуть пенсіонерам, які мешкають на територіях активних чи ймовірних бойових дій. Цей захід торкнеться тільки тих, хто отримує мінімальні пенсійні виплати.

Виплату матеріальної допомоги від ВПП ООН надають пенсіонерам, які проживають в небезпечних областях:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Серед критеріїв для отримання надбавки:

пенсія менша за 3,25 тис. гривень;

громадянин не отримував допомогу від міжнародних організацій/виплат для ВПО після 1.03.2023 року.

Розмір надбавки буде для кожного індивідуальним. Його розраховують як різницю між 3,25 тис. і сумою пенсії. Тобто особа, яка має пенсійну виплату — 3 тис. гривень отримає 250 гривень доплати. А якщо пенсія мінімальна, на рівні 2,361 тис. гривень, то щомісячна доплата становитиме 889 гривень.

Як відбуватиметься нарахування допомоги

Виплату додаткової фінансової допомоги здійснюватимуть:

на банківську картку шляхом перерахування грошей;

через відділення АТ "Укрпошта".

Надбавку від ООН призначать автоматично. Перелік одержувачів визначать залежно від даних, що зафіксовані в реєстрах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні розмір пенсійних виплат залежить від страхового стажу та заробітної плати, яку люди отримували за час своєї трудової діяльності. Відомо, на яку пенсію на заслуженому відпочинку можна розраховувати, маючи 15 тис. гривень зарплати.

Також писали, в Україні пенсія з інвалідності призначається за наявності страхового стажу. Проте для військовослужбовців, які отримали інвалідність під час служби, пенсія може бути призначена без наявності страхового стажу.