Пенсии в Украине — какова будет выплата в будущем, если зарплата 10 тыс. грн

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В Украине у граждан на будущем заслуженном отдыхе пенсия будет мизерной даже при условии выполнения требований по страховому стажу, если заработная плата в течение жизни была небольшой. Известно, на какую пенсионную выплату можно рассчитывать при получении зарплаты в 10 тыс. гривен.

О результатах соответствующего подсчета рассказало издание OBOZ.UA.

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Какие пенсии получают украинцы в 2024 году

В 2024 году пенсию начисляют для 10,1 миллиона граждан. В частности, 2,7 миллиона пожилых украинцев вынуждены работать из-за мизерных выплат. Им в среднем выплачивают 6 тыс. гривен.

Остальным гражданам начисляют разные выплаты. В частности, наибольшему количеству (2,6 млн человек) предоставляют пенсионную выплату не более 3 тыс. гривен.

Около 1,7 млн. человек имеют от 3 тыс. до 4 тыс. гривен, еще 1,8 миллиона украинцев — начисляют от 4 тыс. до 5 тыс. гривен.

Только 12,5% от общего числа пенсионеров выплачивают более 10 тысяч гривен.

Наиболее традиционно в среднем получают жители Киева, а меньше всего — Тернопольской области.

Размер пенсии с зарплатой 10 тыс. грн.

По последним данным Пенсионного фонда, в Украине средняя заработная плата, с которой уплачен единый социальный взнос, составляет 16,83 тыс. гривен.

Соотношение 10 тыс. гривен к такому размеру зарплаты составляет 0,59. Учитывая это, если у украинца зарплата 10 тыс. гривен и 35 лет страхового стажа, то сможет на заслуженном отдыхе рассчитывать на 2,818 тыс. гривен пенсии.

"Таким образом, учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа и соотношение 10 тыс. грн к средней зарплате, размер будущей выплаты составит 2818,8 грн", — говорится в материале издания.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые пожилые граждане получат доплаты максимально 889 грн к пенсии в 2024 году. Дополнительная денежная помощь предоставляется в рамках программы от Всемирной продовольственной программы ООН.

Также писали, что в Украине размер пенсионных выплат зависит от страхового стажа и заработной платы, которую люди получали за время своей трудовой деятельности. Известно, на какую пенсию на заслуженном отдыхе можно рассчитывать, имея 15 тысяч гривен зарплаты.