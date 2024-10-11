Курс долара в Україні — експерти прогнозують подорожчання долара до 42 грн

Долари у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні 2024 року на валютному ринку очікується збереження динаміки змін у бік підвищення. Надалі можливі також коливання, що дещо зміцнять гривню.

Про це розповіли у департаменті казначейства "Глобус Банку", пише УНІАН.

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Прогноз щодо валютної ситуації в Україні

Як зазначають банкіри, цього місяця буде доволі спокійний та цілком прогнозований стан валютного ринку. Курсові показники будуть незначно зростати, а потім почнуть знижуватися.

Щодо тижневого виміру — курсовий коридор буде залишатися "на місці":

на міжбанку долар коштуватиме 41,1-41,7 грн, євро — 45-47 грн.

на готівковому ринку долар становитиме 41,2-41,9 грн, а євро — 45-47,5 грн.

"Ситуація минулих 2 тижнів повториться: курсові зміни, всупереч новому "закруту" інфляції будуть досить поблажливими, м’якими та незагрозливими для загального балансу між попитом і пропозицією", — прогнозують експерти.

При цьому Національний банк надалі буде уважно відстежувати настрої покупців, за потреби — оперативно реагуючи на зростання попиту з виходом на міжбанк з валютними інтервенціями. Їх обсяг не зазнає суттєвих змін: упродовж кількох тижнів становлять 150-180 млн доларів на день. Показник — цілком прийнятний, наголошують фахівці.

За прогнозом, до 20 жовтня очікуються такі коридори курсових змін:

на міжбанку — 41,1-41,7 грн/дол. та 45-47 грн/євро;

на готівковому ринку — 41,2-41,9 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро.

Тобто йдеться про відносно стабільні курсові зміни в рамках режиму "керованої гнучкості" під наглядом Нацбанку, оскільки нині важливо тримати в балансі попит і пропозицію. Такий баланс частково стане гарантією запобігання зростання курсу, додали банкіри.

Який зараз курс долара

Національний банк встановив на п'ятницю, 11 жовтня, офіційний курс долара на рівні 41,21 грн/дол. Готівковий курс у банках залишився на попередньому рівні — 41,50 грн за долар.

Курс валют. Джелело: finance.i.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні підвищився попит на валюту з боку українців. Було придбано доларів та євро у комерційних банках на 40% більше, ніж у серпні.

Також повідомлялося, що в Україні дозволяється здійснення валютно-обмінних операцій із купюрами давніх років випуску. Відомо, чи дійсні банкноти американської валюти 1996 року.