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Известно, когда доллар приблизится к 42 грн — прогноз экспертов

11 октября 2024 11:29
Ксения Симонова - Редактор
Курс доллара в Украине — эксперты прогнозируют подорожание доллара до 42 грн
Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В октябре 2024 года на валютном рынке ожидается сохранение динамики изменений в сторону повышения. В дальнейшем возможны также колебания, которые несколько укрепят гривну.

Об этом рассказали в департаменте казначейства "Глобус Банка", пишет УНИАН.

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Как отмечают банкиры, в этом месяце будет достаточно спокойное и вполне прогнозируемое состояние валютного рынка. Курсовые показатели будут незначительно расти, а затем начнут снижаться.

Относительно недельного измерения — курсовой коридор будет оставаться "на месте":

  • на межбанке доллар будет стоить 41,1-41,7 грн, евро — 45-47 грн.
  • на наличном рынке доллар будет составлять 41,2-41,9 грн, а евро — 45-47,5 грн.

"Ситуация прошедших 2 недель повторится: курсовые изменения, вопреки новому "витку" инфляции, будут достаточно снисходительными, мягкими и неугрожающими для общего баланса между спросом и предложением", — прогнозируют эксперты.

При этом Национальный банк в дальнейшем будет внимательно отслеживать настроения покупателей, при необходимости оперативно реагируя на рост спроса с выходом на межбанк с валютными интервенциями. Их объем существенно не изменится: в течение нескольких недель составляют 150-180 млн долларов в день. Показатель — вполне приемлемый, подчеркивают специалисты.

По прогнозу, до 20 октября ожидаются следующие коридоры курсовых изменений:

  • на межбанке — 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро;
  • на наличном рынке — 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

То есть речь, идет об относительно стабильных курсовых изменениях в рамках режима "управляемой гибкости" под наблюдением Нацбанка, поскольку сейчас важно держать в балансе спрос и предложение. Такой баланс частично станет гарантией предотвращения роста курса, добавили банкиры.

Какой сейчас курс доллара

Национальный банк установил на пятницу, 11 октября, официальный курс доллара на уровне 41,21 грн/долл. Наличный курс в банках остался на прежним — 41,50 грн/доллар.

 

курс валют
Курсы валют. Источник: finance.i.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре повысился спрос на валюту со стороны украинцев. Было приобретено долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем в августе.

Также сообщалось, что в Украине разрешается осуществление валютно-обменных операций с купюрами давних лет выпуска. Известно, действительны ли банкноты американской валюты в 1996 году.

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