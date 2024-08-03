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Відомо, яка буде пенсія із нинішньою зарплатою у 15 тис. та 30 тис. грн

3 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — які будуть виплати, якщо зарплата 15 тис. та 30 тис. грн
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українцям пояснили, на які пенсійні виплати можна буде розраховувати у майбутньому з нинішньою оплатою праці. А саме — йдеться про середню та порівняно високу заробітну плату у 15, 20 або 30 тисяч на місяць.

Про це повідомляє видання Obozrevatel.

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Видання розрахувало середню суму майбутньої виплати, яку отримають українці на заслуженому відпочинку, взявши на основу наявність 35 років страхового стажу.

У підсумку вирахували приблизний розмір виплати. Більш точний розмір встановлять фахівці Пенсійного фонду, порівнявши розмір оплати праці громадянина із середньої зарплати помісячно.

Так, якщо заробітна плата становить 15 тисяч гривень, то приблизний розмір пенсійної виплати дорівнюватиме лише 4608 гривень.

Водночас, якщо офіційний дохід, з якого сплачують Єдиний соціальний внесок, становить 20 тисяч гривень, то майбутня пенсія буде дорівнювати 6144 гривень.

Маючи заробітну плату у 30 тисяч гривень, громадянин буде отримувати пенсію, яка становитиме 9216 гривень.

Посилення вимог до права на пенсії

Українське законодавство передбачає необхідну вимогу до майбутніх пенсіонерів у праві на виплати — повний розмір страхового стажу.

Зокрема, у 2024 році отримати пенсію у 60-річному віці можна тільки за наявності 31 року стажу. Щороку вимоги посилюють, додаючи до стажу по 12 місяців.

Таке щорічне підвищення завершиться у 2028-му. Тоді українці зможуть вийти на заслужений відпочинок, якщо матимуть аж 35 років стажу.

Навіть виконавши вимоги, українські пенсії залишаються дуже низькими, з огляду на інфляцію. Так, більшість пенсіонерів, які проробили все життя, маючи подвійний необхідний стаж, отримують мізер. Левова частка громадян мають пенсії, що нижчі за 5 тис. гривень.

У 2024 році середній розмір пенсійної виплати становить 5,816 тис. гривень. Все ж, сума з початку повномасштабної війни зросла. У 2022-му українці отримували у середньому 3,99 тис. гривень.

Щодо мінімальної пенсії, то на початку 2022-го вона дорівнювала 1,934 тис. гривень, а з 1 січня 2024 року — 2,36 тис. гривень.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що українські громадяни, у яких достатньо пенсійного віку, однак бракує необхідного страхового стажу, мають право на тимчасову соціальну допомогу. Відомо, який розмір такої виплати у серпні 2024 року.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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