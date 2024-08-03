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Известно, какой будет пенсия с нынешней зарплатой в 15 тыс. и 30 тыс. грн

3 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какие будут выплаты, если зарплата 15 тыс. и 30 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцам объяснили, на какие пенсионные выплаты можно будет рассчитывать в будущем с нынешней оплатой труда. А именно — речь идет о средней и сравнительно высокой заработной плате в 15, 20 или 30 тысяч в месяц.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

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Издание рассчитало среднюю сумму будущей выплаты, полученную украинцами на заслуженном отдыхе, взяв на основу наличие 35 лет страхового стажа.

В итоге высчитали примерный размер выплаты. Более точный размер установят специалисты Пенсионного фонда, сравнив размер оплаты труда гражданина со средней зарплате помесячно.

Так, если заработная плата составляет 15 тысяч гривен, то приблизительный размер пенсионной выплаты будет равен только 4608 гривен.

В то же время, если официальный доход, с которого платят Единый социальный взнос, составляет 20 тысяч гривен, то будущая пенсия будет равна 6144 гривен.

Имея заработную плату в 30 тысяч гривен гражданин будет получать пенсию, которая составит 9216 гривен.

Ужесточение требований к праву на пенсии

Украинское законодательство предусматривает необходимое требование к будущим пенсионерам в праве на выплаты — полный размер страхового стажа.

В частности, в 2024 году получить пенсию в 60-летнем возрасте можно только при наличии 31 года стажа. Ежегодно требования ужесточаются, добавляя к стажу по 12 месяцев.

Такое ежегодное повышение завершится в 2028 году. Тогда украинцы смогут выйти на заслуженный отдых, если у них будет 35 лет стажа.

Даже выполнив требования, украинские пенсии остаются очень низкими, учитывая инфляцию. Так, большинство пенсионеров, проработавших всю жизнь, имея двойной необходимый стаж получают мизер. Львиная доля граждан имеют пенсии ниже 5 тыс. гривен.

В 2024 году средний размер пенсионной выплаты составляет 5,816 тыс. гривен. Тем не менее, сумма с начала полномасштабной войны возросла. В 2022 украинцы получали в среднем 3,99 тыс. гривен.

Что касается минимальной пенсии, то в начале 2022-го она была равна 1,934 тыс. гривен, а с 1 января 2024 года — 2,36 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинские граждане, у которых достаточно пенсионного возраста, однако не хватает страхового стажа, имеют право на временную социальную помощь. Известно, каков размер такой выплаты в августе 2024 года.

Напомним, в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии начислят гражданам в августе 2024 года. По законодательству, он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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