Підвищення пенсії на 6 тис. грн — кому з пенсіонерів платять понад 100 тис. грн

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У першому півріччі 2024 року в Україні зросли нерівності у пенсійному забезпеченні. Середня пенсія для деяких українців з 1 січня по 1 червня 2024 року зросла приблизно на 6 тисяч гривень.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Пенсія понад 100 тис.грн

В Україні середня пенсія суддів з початку року до червня 2024-го збільшилася з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів, чий дохід у рази перевищує середню пенсію в країні.

Середня пенсія в Україні на червень 2024 року становить 5,8 тис. грн, порівняно з 5,3 тис. грн на початку року. В Україні налічується 6,33 млн пенсіонерів (із 10,2 млн), які отримують менше 5 тис. грн, тоді як лише 3,9 млн пенсіонерів отримують понад 5 тис. грн. Таким чином, 61,7% українських пенсіонерів отримує значно менше фактичного прожиткового мінімуму.

Який прожитковий мінімум в Україні

Прожитковий мінімум для дорослого з урахуванням обов'язкових платежів становить 9 170,4 грн, тоді як мінімальна зарплата в 8 тис. грн не покриває навіть базові потреби. Для дітей до 6 років прожитковий мінімум складає 6 341,21 грн, а від 6 років — 7 925,62 грн.

Таким чином, родина з двох дорослих та двох дітей віком до 6 років і старше 6 років повинна отримувати щомісячно 32 607,63 грн, щоб забезпечити свої базові потреби без урахування витрат на оренду. Якщо сім'я має менший дохід, вона опиняється за межею бідності, що створює серйозні труднощі для забезпечення елементарних потреб.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у 2024 році пенсії українських громадян підвищились, проте наступного року питання перегляду виплат залишається відкритим. Уряд пропонує "заморозити" соцвиплати, а у парламенті радять не йти на такий крок.

Ми також повідомляли, що Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив фінансування пенсійних виплат за липень 2024 року. На пенсії направили 62,4 млрд гривень.