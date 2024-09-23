Обмін валюти — чому можуть виникнути проблеми з доларами 2006 року

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українців можуть чекати труднощі з обміном деяких купюр американської валюти. Зокрема, проблеми можливі з купюрами 2006 року випуску.

Про це йдеться у статті видання "Pro Гроші".

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Українське законодавство не обмежує здійснення обміну іноземної валюти залежно від року випуску.

Відповідно до ухвали Національного банку України (НБУ), абсолютно всі купюри, випущені після 1914 року, зокрема долари 2006 року, є дійсними платіжними засобами. Тобто, незалежно від року випуску у банках та обмінниках не мають права відмовляти у прийомі доларових купюр.

"Жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років недійсні, немає. Усі долари, які випускаються з 1914 року і по сьогодні, вважаються дійсними", — повідомляє регулятор.

Водночас, навіть за відсутності законних підстав для відмови у деяких відділеннях банків та обмінниках відмовляють в обміні доларів 2006 року. Основною причиною відмови може бути стан купюри.

В НБУ пояснили, що йдеться про випадки, коли купюру:

пошкоджено;

є розриви;

сильно зношено;

наявні плями фарби.

У зв'язку з цим купюру можуть не прийняти. Також можуть стягнути комісію за обмін пошкодженої купюри, надіславши на обмін в іноземний банк-кореспондент.

Також людина може звернутися в інший банк або обмінний пункт, якщо є проблеми з обміном купюр.

"Зверніть також увагу на те, що внутрішні правила банку деяких касирів можуть відрізнятися від офіційних правил НБУ", — повідомило видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нацбанку розглядають запровадження змін у здійсненні безготівкових розрахунків. Регулятор пропонує оновити відповідний механізм.

Також ми писали, що 10 вересня запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення НБУ.