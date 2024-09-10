Валюта в Україні — НБУ показав динаміку попиту на долари та євро у серпні

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у серпні 2024 року попит на купівлю валюти переважав над продажем. Минулого місяця населення купило валюти на 708,4 млн доларів більше, ніж продало.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Ситуація з попитом на валюту у серпні

Так, за інформацією регулятора, на готівковому валютному ринку в серпні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

Українці продали валюти на 1,333 млрд доларів в еквіваленті, а придбали на 2,042 млрд доларів в еквіваленті.

Якщо порівнювати з липнем, то тоді населення купило валюти на 1,024,4 млн доларів більше, ніж продало. Купили валюти на 2,355 млрд доларів в еквіваленті.

Коливання на валютному ринку у 2024 році

Варто зауважити, що з початку поточного року долар за офіційним курсом подорожчав на понад 8%, або більш ніж 3 гривні, тоді як з часу переходу з 3 жовтня 2023 року на режим керованої гнучкості — на понад 12%, або більш ніж 4,5 гривні.

10 вересня НБУ встановив курс на рівні 41,09 грн (+0,08 за добу). Зокрема, ПриватБанк купує долар за 40,77 (0,00) грн, продає за 41,37 (0,00).

Що ще варто знати

Нагадаємо, 10 вересня запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення Нацбанку.

Також ми писали, що в НБУ розповіли, чи чекати випуску банкнот великих номіналів у зв'язку зі знеціненням гривні. Зокрема, номіналом 5 тис. гривень однією купюрою.