НБУ посилив валютні обмеження — стосуються купівлі прикрас та нерухомості

Розрахунок карткою. Фото: pixabay

У вівторок, 10 вересня, запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення Національного банку України (НБУ).

Про це повідомляє пресцентр Центробанку.

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Згідно з рішенням регулятора, посилені обмеження торкнуться громадян за кордоном під час розрахунків за низку товарів та послуг в іноземній валюті з використанням платіжних карток, випущених українськими фінустановами.

Як пояснюють у Нацбанку, ліміт відповідає загальному ліміту, встановленому для розрахунків за кордоном платіжними картками, випущеними банками до рахунків у нацвалюті.

Необхідність у цьому продиктована результатом аналізу із залученням банків та платіжних систем, який підтвердив наявність спроб уникнути обмеження на купівлю банківських металів за межами України, встановлене Нацбанком на період дії воєнного стану.

Обмеження на купівлю коштовностей

Запроваджується ліміт у сумі 100 тис. грн в еквіваленті на місяць на розрахунки з кодом продавців 5094:

коштовне каміння;

метали;

ювелірні вироби.

з кодом 5944:

годинники;

ювелірні вироби;

вироби зі срібла.

з кодом 5972:

магазини монет та марок.

Обмеження на операції з нерухомості

Також Нацбанк обмежив операції з агентами та менеджерами з нерухомості за межами країни. Запроваджено ліміт у розмірі 500 тис. грн в еквіваленті на розрахунки на операції з кодом продавця 6513 (агенти/менеджери з нерухомості).

Фінансові операції з відповідним кодом використовуються для оплати комісії за управління, за проживання та пов'язаних із цим комісій.

У Нацбанку вважають, що саме такий розмір ліміту враховує потреби українців, що перебувають за межами країни чи подорожують за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів фінустанов, що здійснюють відповідні операції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у НБУ розповіли, чи чекати випуску банкнот великих номіналів у зв'язку зі знеціненням гривні. Зокрема, номіналом 5 тис. гривень однією купюрою.

Також ми писали, що в Україні оновили порядок ведення касових операцій у національній валюті. Він дозволив громадянам не брати в супермаркетах гроші в рамках послуги "готівка на касі" в поганій якості.