НБУ хоче змінити механізм безготівкових розрахунків — деталі

Розрахунок карткою. Фото: pixabay

У Національному банку України (НБУ) розглядають запровадження змін у здійсненні безготівкових розрахунків. Регулятор пропонує оновити відповідний механізм.

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

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Оновлення порядку здійснення безготівкових розрахунків

НБУ пропонує змінити Інструкцію про безготівкові розрахунки в нацвалюті користувачів платіжних послуг. Пояснюють це необхідністю врахування пропозицій учасників платіжного ринку, які отримав НБУ. Зміни покликані покращити порядок безготівкових розрахунків у гривні та посилити захист прав користувачів.

Так, серед пропозицій регулятора:

уточнення питання, що саме регулює відповідна Інструкція;

уточнення реквізитів платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;

визначення документів (повідомлень) та його реквізитів, які будуть підтверджувати прийняття до виконання платіжної інструкції платника його надавачем платіжних послуг (повідомлення надаватиме платнику його надавач платіжних послуг);

врегулювання питання про надання надавачем платіжних послуг отримувача своєму користувачеві інформації про зарахування грошових коштів на рахунок після кожного відповідного зарахування;

встановлення переліку обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, оформленої надавачем платіжних послуг за платника;

врегулювання питання про примусове списання/стягнення грошових коштів із рахунку платника, що закритий за ініціативою платника чи його надавача платіжних послуг/ змінений за ініціативою надавача платіжних послуг платника;

розмежування реквізитів платіжної інструкції, що оформлюється органом держвиконавчої служби чи приватним виконавцем/контролюючим органом;

уточнення норм щодо перевірки реквізитів платника надавачем відповідних платіжних послуг у платіжній інструкції стягувача.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 10 вересня запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення Нацбанку.

Також ми писали, що в НБУ розповіли, чи чекати випуску банкнот великих номіналів у зв'язку зі знеціненням гривні. Зокрема, номіналом 5 тис. гривень однією купюрою.