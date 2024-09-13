НБУ хоче змінити механізм безготівкових розрахунків — деталі

НБУ готує зміни у здійсненні безготівкових розрахунків — що відомо
У Національному банку України (НБУ) розглядають запровадження змін у здійсненні безготівкових розрахунків. Регулятор пропонує оновити відповідний механізм.
Про це інформує пресслужба Нацбанку.
Оновлення порядку здійснення безготівкових розрахунків
НБУ пропонує змінити Інструкцію про безготівкові розрахунки в нацвалюті користувачів платіжних послуг. Пояснюють це необхідністю врахування пропозицій учасників платіжного ринку, які отримав НБУ. Зміни покликані покращити порядок безготівкових розрахунків у гривні та посилити захист прав користувачів.
Так, серед пропозицій регулятора:
- уточнення питання, що саме регулює відповідна Інструкція;
- уточнення реквізитів платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;
- визначення документів (повідомлень) та його реквізитів, які будуть підтверджувати прийняття до виконання платіжної інструкції платника його надавачем платіжних послуг (повідомлення надаватиме платнику його надавач платіжних послуг);
- врегулювання питання про надання надавачем платіжних послуг отримувача своєму користувачеві інформації про зарахування грошових коштів на рахунок після кожного відповідного зарахування;
- встановлення переліку обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, оформленої надавачем платіжних послуг за платника;
- врегулювання питання про примусове списання/стягнення грошових коштів із рахунку платника, що закритий за ініціативою платника чи його надавача платіжних послуг/ змінений за ініціативою надавача платіжних послуг платника;
- розмежування реквізитів платіжної інструкції, що оформлюється органом держвиконавчої служби чи приватним виконавцем/контролюючим органом;
- уточнення норм щодо перевірки реквізитів платника надавачем відповідних платіжних послуг у платіжній інструкції стягувача.
Що ще варто знати
Нагадаємо, 10 вересня запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відтоку капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення Нацбанку.
Також ми писали, що в НБУ розповіли, чи чекати випуску банкнот великих номіналів у зв'язку зі знеціненням гривні. Зокрема, номіналом 5 тис. гривень однією купюрою.
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