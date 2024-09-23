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Отказ в обмене валюты — какие проблемы могут ждать доллары 2006 года

23 сентября 2024 11:42
Ксения Симонова - Редактор
Обмен валюты — почему могут возникнуть проблемы с долларами 2006 года
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцев могут ожидать сложности с обменом некоторых купюр американской валюты. В частности, проблемы возможны с купюрами выпуска 2006 года.

Об этом говорится в статье издания "Pro Гроші".

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Украинское законодательство не ограничивает осуществление обмена иностранной валюты в зависимости от года выпуска.

Согласно постановлению Национального банка Украины (НБУ), абсолютно все купюры, выпущенные после 1914 года, в частности доллары 2006 года, являются действительными платежными средствами. То есть, независимо от года выпуска, в банках и обменниках нет права отказывать в приеме долларовых купюр.

"Никаких законов или постановлений, определяющих, что доллары определенных лет недействительны, нет. Все доллары, выпускаемые с 1914 года и по сей день, считаются действительными", — сообщает регулятор.

В то же время, даже при отсутствии законных оснований для отказа в некоторых отделениях банков и обменниках отказывают в обмене долларов 2006 года. Основной причиной отказа может быть состояние купюры.

В НБУ объяснили, что речь идет о случаях, когда купюра:

  • повреждена;
  • есть разрывы;
  • сильно изношена;
  • есть пятна краски.

В связи с этим купюру могут не принять. Также могут взыскать комиссию за обмен поврежденной купюры, отправив на обмен в иностранный банк-корреспондент.

Также человек может обратиться в другой банк или обменный пункт, если есть проблемы с обменом купюр.

"Обратите также внимание, что внутренние правила банка некоторых кассиров могут отличаться от официальных правил НБУ", — сообщило издание.

Что еще стоит знать

Напомним, в Нацбанке рассматривают введение изменений в осуществлении безналичных расчетов. Регулятор предлагает обновить соответствующий механизм.

Также мы писали, что с 10 сентября заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении НБУ.

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