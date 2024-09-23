Обмен валюты — почему могут возникнуть проблемы с долларами 2006 года

Отказ в обмене валюты — какие проблемы могут ждать доллары 2006 года
Украинцев могут ожидать сложности с обменом некоторых купюр американской валюты. В частности, проблемы возможны с купюрами выпуска 2006 года.
Об этом говорится в статье издания "Pro Гроші".
Какие причины для отказа в обмене валюты
Украинское законодательство не ограничивает осуществление обмена иностранной валюты в зависимости от года выпуска.
Согласно постановлению Национального банка Украины (НБУ), абсолютно все купюры, выпущенные после 1914 года, в частности доллары 2006 года, являются действительными платежными средствами. То есть, независимо от года выпуска, в банках и обменниках нет права отказывать в приеме долларовых купюр.
"Никаких законов или постановлений, определяющих, что доллары определенных лет недействительны, нет. Все доллары, выпускаемые с 1914 года и по сей день, считаются действительными", — сообщает регулятор.
В то же время, даже при отсутствии законных оснований для отказа в некоторых отделениях банков и обменниках отказывают в обмене долларов 2006 года. Основной причиной отказа может быть состояние купюры.
В НБУ объяснили, что речь идет о случаях, когда купюра:
- повреждена;
- есть разрывы;
- сильно изношена;
- есть пятна краски.
В связи с этим купюру могут не принять. Также могут взыскать комиссию за обмен поврежденной купюры, отправив на обмен в иностранный банк-корреспондент.
Также человек может обратиться в другой банк или обменный пункт, если есть проблемы с обменом купюр.
"Обратите также внимание, что внутренние правила банка некоторых кассиров могут отличаться от официальных правил НБУ", — сообщило издание.
Что еще стоит знать
Напомним, в Нацбанке рассматривают введение изменений в осуществлении безналичных расчетов. Регулятор предлагает обновить соответствующий механизм.
Также мы писали, что с 10 сентября заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении НБУ.
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