Як оскаржити відмову в отриманні житлової субсидії — українцям пояснили

Відмова у наданні субсидії — чи можна оскаржити рішення ПФУ
Ніхто з українців не застрахований від того, що йому відмовлять в отриманні субсидій на оплату комунальних послуг. Однак панікувати через це точно не варто, адже рішення можна оскаржити.
Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, як українцям правильно оскаржити отриману відмову.
Оскаржити відмову в отриманні субсидії — що потрібно знати
Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, якщо отримали повідомлення про відмову у наданні житлової субсидії, спочатку потрібно:
- уважно прочитати лист або повідомлення про відмову. Часто причиною може бути помилка у документах або заборгованість за комуналку;
- якщо відмовили через помилку у документах — усе виправте та ще раз подайте заяву. Якщо ж заборгували за якісь комунальні послуги, то спробуйте погасити борг або ж домовитися про розстрочку з постачальником послуг.
Письмову скаргу варто подавати у тому випадку, якщо у вас є підозра, що вам відмовили необґрунтовано. У скарзі потрібно вказати:
- ініціали заявника та адресу проживання;
- відділення Пенсійного фонду України (ПФУ), який ухвалив рішення про відмову;
- чому ви незгодні з відмовою.
До скарги потрібно буде додати копії документів, які можуть довести вашу правоту.
Скаргу треба надсилати до Головного управління ПФУ свого регіону або безпосередньо до центрального апарату, який розташований у Києві.
Телефони та адреси можна дізнатися на "гарячій лінії" ПФУ: 0800-503-753 (всі дзвінки безплатні). Коли все ж з'ясується, що вам законно відмовили у субсидії, можете звернутися:
- до міськради, склавши заяву на матеріальну допомогу. Також не забудьте додати документи, що підтверджують ваше скрутне життєве становище (наприклад, медичні документи);
- до органів соцзахисту, додавши заяву про надання допомоги.
Раніше ми детально пояснювали, з яким причин українцям можуть відмовити у наданні житлових субсидій. Допомогу можна оформити на одного з членів домогосподарства, але ПФУ врахує інформацію про всіх, хто там зареєстрований.
Також нагадаємо, що з 29 січня частина ВПО може подаватися на отримання субсидії на оренду житла. Відомо, як потрібно подавати заявку.
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