Як оскаржити відмову в отриманні житлової субсидії — українцям пояснили

Людина тримає у руках дві купюри по 500 грн. Фото: УНІАН

Ніхто з українців не застрахований від того, що йому відмовлять в отриманні субсидій на оплату комунальних послуг. Однак панікувати через це точно не варто, адже рішення можна оскаржити.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, як українцям правильно оскаржити отриману відмову.

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Оскаржити відмову в отриманні субсидії — що потрібно знати

Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, якщо отримали повідомлення про відмову у наданні житлової субсидії, спочатку потрібно:

уважно прочитати лист або повідомлення про відмову. Часто причиною може бути помилка у документах або заборгованість за комуналку;

якщо відмовили через помилку у документах — усе виправте та ще раз подайте заяву. Якщо ж заборгували за якісь комунальні послуги, то спробуйте погасити борг або ж домовитися про розстрочку з постачальником послуг.

Письмову скаргу варто подавати у тому випадку, якщо у вас є підозра, що вам відмовили необґрунтовано. У скарзі потрібно вказати:

ініціали заявника та адресу проживання;

відділення Пенсійного фонду України (ПФУ), який ухвалив рішення про відмову;

чому ви незгодні з відмовою.

До скарги потрібно буде додати копії документів, які можуть довести вашу правоту.

Скаргу треба надсилати до Головного управління ПФУ свого регіону або безпосередньо до центрального апарату, який розташований у Києві.

Телефони та адреси можна дізнатися на "гарячій лінії" ПФУ: 0800-503-753 (всі дзвінки безплатні). Коли все ж з'ясується, що вам законно відмовили у субсидії, можете звернутися:

до міськради, склавши заяву на матеріальну допомогу. Також не забудьте додати документи, що підтверджують ваше скрутне життєве становище (наприклад, медичні документи);

до органів соцзахисту, додавши заяву про надання допомоги.

Раніше ми детально пояснювали, з яким причин українцям можуть відмовити у наданні житлових субсидій. Допомогу можна оформити на одного з членів домогосподарства, але ПФУ врахує інформацію про всіх, хто там зареєстрований.

Також нагадаємо, що з 29 січня частина ВПО може подаватися на отримання субсидії на оренду житла. Відомо, як потрібно подавати заявку.