Субсидії для ВПО — як подати заявку та які суми нової допомоги

Чоловік із жінкою за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подавати заявки на фінансову допомогу в оренді житла. У Міністерстві соціальної політики пояснили, від чого залежить сума майбутньої допомоги.

Про це розповів у коментарі для Новини.LIVE заступник міністра соцполітики Костянтин Кошеленко.

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Представник Мінсоцполітики, що відповідає за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, зауважив, що нова програма субсидій на оренду житла для ВПО стартувала 30 січня 2025 року.

Це підтримка, покликана значно спростити доступ до житла для людей, які цього потребують.

Вона доступна для подачі заявок онлайн через портал відомства за посиланням для всіх охочих.

"Запущена субсидія за оренду житла. Прямо можна вже гуглити, подаватися онлайн. Пенсійний фонд адмініструє цю послугу. Також ми працюємо над тим, щоб соціальна допомога була онлайн. Наприклад, допомога доступна в застосунку "Дія", — повідомив заступник міністра.

Від чого буде залежати сума субсидії для ВПО

Суми такої субсидії будуть визначатися індивідуально, залежно від місця проживання та доходів людей.

"Ця сума розраховується індивідуально, виходячи від того, де саме проживають люди, які вони отримують доходи, тощо. Але це дійсно підтримка не просто, як раніше субсидію ми розуміли як підтримку на опалення, на комунальні, то тепер це і підтримка на оренду для ВПО", — додав Кошеленко.

Подаватися на таку допомогу можуть переселенці, які:

втратили власне житло через агресію РФ;

виїхали з територій, що вважаються зонами активних бойових дій;

відсутня нерухомість на підконтрольній Києву території;

платять за оренду житла більш ніж 20% загального доходу.

Субсидії будуть призначати на пів року, проте влада передбачила можливість продовження надання допомоги на аналогічний період.

Розрахунок субсидії для ВПО. Джерело: ПФУ

Раніше ми писали, що у 2025 році внутрішнім переселенцям продовжили виплати ще на пів року. Кошти до 3 тис. грн будуть доступні лише найбільш вразливим категоріям громадян.

Також ми пояснювали, чому можуть затримувати допомогу для переселенців. В уряді основною причиною називають наявність технічних проблем.