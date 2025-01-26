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Субсидії на оренду житла — ВПО попередили про важливу умову

26 січня 2025 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Субсидії на оренду житла — кому з ВПО відмовлять
Чоловік підписує документ. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З 29 січня 2025 року в Україні розпочнеться реєстрація на оформлення нового виду субсидій для оренди житла. Отримати допомогу зможуть внутрішньо переміщені особи.

Як розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, субсидіантами зможуть стати громадяни, яким довелося виїхати з рідного регіону у зв'язку з окупацією або з початком бойових дій. 

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Також програма буде доступною для тих, хто орендує житло і витрачає на це значну частину доходів.

"Субсидія на оренду — важливий інструмент для підтримки ВПО, адже вона враховує як фінансову спроможність кожної родини оплачувати орендну плату за житло, так і різницю у вартості оренди в різних регіонах країни", — підкреслила Жолнович.

Важливою умовою надання допомоги буде відсутність родинних зв’язків між орендарем та орендодавцем. Також заявнику відмовлять, якщо встановлять факт, що він вже отримує допомогу на проживання від держави, а власник житла — компенсацію в рамках програми "Прихисток".

"Розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної родини. Адже братимуться до уваги середній дохід на одну особу в сім'ї, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла в конкретному регіоні (вона може суттєво різнитися в різних містах і селах)", — додала міністерка. 

Оформити субсидію можна після підписання договору про оренду житла. Договір і заяву щодо надання субсидії треба підписати та подати:

  • у відділеннях Пенсійного фонду;
  • через вебпортал чи застосунок ПФУ з накладанням електронного підпису;
  • у ЦНАПах.

Як стало відомо раніше, найбільш вразливим переселенцям нададуть понад 11 тис. грн фінансової допомоги. Гроші виділять на кожного члена родини ВПО. 

Також ми розповідали, що завдяки субсидіям громадяни менше платять за комунальні послуги. Однак допомогу можуть скасувати.

субсидії фінансова допомога житло оренда соціальний проєкт ВПО війна в Україні

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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