Как обжаловать отказ в получении жилищной субсидии - украинцам объяснили

Человек держит в руках две купюры по 500 грн. Фото: УНИАН

Никто из украинцев не застрахован от того, что ему откажут в получении субсидий на оплату коммунальных услуг. Однако паниковать из-за этого точно не стоит, ведь решение можно обжаловать.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, как украинцам правильно обжаловать полученный отказ.

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Как пояснили в Министерстве социальной политики, если получили сообщение об отказе в предоставлении жилищной субсидии, сначала нужно:

внимательно прочитать письмо или сообщение об отказе. Часто причиной может быть ошибка в документах или задолженность за коммуналку;

если отказали из-за ошибки в документах — все исправьте и еще раз подайте заявление. Если же задолжали за какие-то коммунальные услуги, то попробуйте погасить долг или договориться о рассрочке с поставщиком услуг.

Письменную жалобу стоит подавать в том случае, если у вас есть подозрение, что вам отказали необоснованно. В жалобе нужно указать:

инициалы и адрес проживания;

отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ), который принял решение об отказе;

почему вы не согласны с отказом.

К жалобе нужно будет приложить копии документов, которые могут доказать вашу правоту. Жалобу надо отправлять в Главное управление ПФУ своего региона или непосредственно в центральный аппарат, который расположен в Киеве.

Телефоны и адреса можно узнать на "горячей линии" ПФУ: 0800-503-753 (все звонки бесплатные). Когда все же выяснится, что вам законно отказали в субсидии, можете обратиться:

в горсовет, составив заявление на материальную помощь. Также не забудьте приложить документы, подтверждающие ваше трудное жизненное положение (например, медицинские документы);

в органы соцзащиты, приложив заявление о предоставлении помощи.

Ранее мы подробно объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в предоставлении жилищных субсидий. Помощь можно оформить на одного из членов домохозяйства, но ПФУ учтет информацию обо всех, кто там зарегистрирован.

Также напомним, что с 29 января часть ВПЛ может подаваться на получение субсидии на аренду жилья. Известно, как нужно подавать заявку.