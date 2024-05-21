Житлові субсидії — кому з українців відмовлять у допомозі у 2024 році

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році держава продовжує надавати допомогу українцям у вигляді субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Однак частині громадян відмовляють у такій допомозі через невідповідність вимогам.

Про це нагадали представники Пенсійного фонду.

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Відмова у праві на субсидію

За правилами, житлову субсидію оформляють на одного з членів домогосподарства, однак цілком враховується інформація про всіх, хто там зареєстрований.

З огляду на це, у праві на призначення субсидії відмовлять у разі:

наявності боргу з оплати ЖКП, протермінованої на більш ніж 90 днів, що перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 700 гривень);

заборгованість в одного з членів родини, внесеного до Єдиного реєстру з виконавчих проваджень, терміном більш ніж квартал;

безробітні повнолітні громадяни у складі родини або ті, хто не оплачує ЄСВ упродовж 90 днів;

родина володіє більш ніж одним житловим приміщенням;

житло має площу понад 130 кв. м. у багатоповерхівці, приватному будинку — більш ніж 230 кв. м.;

транспорт з роком випуску менш ніж п'ять років чи більше одного з роком випуску менше 15 років;

наявність депозиту у банку на суму, що перевищує 100 тис. гривень чи ОВДП на понад 100 тис. гривень.

Повторне отримання субсидії на літо

На літній період 2024 року українцям перепризначать житлову субсидію. При цьому для більшості отримувачів автоматично, якщо не було змін у даних про майновий стан чи склад домогосподарства. Тому отримувачам субсидії не потрібно нікуди додатково звертатися.

Фахівці Пенсійного фонду на основі інформації, що вже є, перерахують розмір житлової субсидії, на яку сім'я/домогосподарство має право.

Певним категоріям громадянам призначать допомогу за повторним зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати. Йдеться про:

заявників (членів домогосподарства), які орендують житлове приміщення, за яке сплачуються комунальні послуги;

наявні внутрішньо переміщені особи (ВПО);

число фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, аніж зареєстрованих;

домогосподарство хоче отримати субсидію на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Окрім того, потрібно звернутися громадянам, у яких є право на виплату, однак в опалювальний сезон призначили нульову субсидію.

Якщо людина подала заяву упродовж двох місяців з початку неопалювального сезону, то житлову субсидію призначать з початку такого сезону.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. Через останні російські обстріли, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Ми також писали, що найближчого літа ціни на природний газ для населення не зміняться, більшість побутових споживачів надалі платитимуть 7,96 грн за кубічний метр. Проте в перспективі тариф на блакитне паливо планують наблизити до рівня ринкового.