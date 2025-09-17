Ощадбанк надав можливість дистанційного відкриття деяких карт — деталі

Чоловік тримає телефон в руках. Фото: Freepik

Державна фінустанова "Ощадбанк" запустила можливість дистанційного відкриття деяких карт у застосунку "Мобільний Ощад" без необхідності відвідування відділення. У банку пояснили, хто саме може скористатися відповідною послугою.

Про це йдеться в повідомленні керівника банку Сергія Наумова.

Які з карт можна відкрити дистанційно в Ощадбанку

Як зазначається, Ощадбанк надав можливість онлайн-відкриття двох видів цифрових карт у мобільному застосунку. А саме:

преміальної карти Visa Infinite;

карти Visa Platinum.

"Маємо гарну новину: відтепер відкрити цифрову преміальну картку Visa Infinite та картку Visa Platinum можна у застосунку Мобільний Ощад без відвідування відділення!", — йдеться у повідомленні.

Згідно з правилами фінустанови, цифрові преміальні карти Visa Infinite та Visa Platinum можна буде відкривати в таких валютах:

у гривні;

у доларах;

у євро.

Вартість випуску та обслуговування дорівнюватиме нулю за умови щомісячних безготівкових розрахунків від 20 тис. грн для Visa Infinite та від 10 тис. грн для Visa Platinum.

Які ще передбачені вигоди преміальних карт Ощадбанку

Власники карт Visa Infinite та Visa Platinum Ощадбанку можуть отримувати кешбек. Так, за підписку на Apple, Steam, Youtube, Google Storage, Netflix, Playstation, Microsoft, Spotify, Chat GPT гарантують повернення:

40% вартості підписки з Visa Infinite;

20% вартості — з Visa Platinum.

Також за розрахунок преміальною карою Visa Infinite клієнтам надходитимуть бонуси, які потім можна буде обміняти на різні привілеї. Згідно з правилами, за кожні витрачені 20 грн нараховуватимуть один бонус. Їх можна буде обміняти на:

поповнення рахунку мобільного телефона;

сертифікати в мережах Сільпо, WOG та OKKO.

