Проблемні купюри в банкоматах Ощадбанку — що варто знати

Проблемні купюри в банкоматах Ощадбанку — що варто знати

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 06:01
Банкомати Ощадбанку можуть видавати пошкоджені купюри — що варто зробити
Гроші та карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" розповіли, що стикаються з проблемою отримання старих купюр через банкомати, які не розпізнають термінали. Українцям пояснили, як діяти у таких випадках.
 
Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі "Відгуки".

Проблемні купюри в банкоматах Ощадбанку

Як розповіла одна з клієнток, яка скористалась одним із банкоматів Ощадбанку для зняття готівкових коштів, пристрій видав непридатні купюри. Вона пояснила, що після отримання грошей мала внести суму через термінал, однак одну з купюр прилад не прийняв.

Читайте також:

"Банкомат видав купюру, яку жоден термінал не прийняв", — йдеться у повідомленні.

На порталі на звернення пояснили, що термінал міг не прийняти купюру через пошкодження елементів захисту. Там порадили віднести банкноту до будь-якого відділення Ощадбанку. 

"Швидше за все — хімічне забруднення, яке пошкодило захисні елементи купюри. Машинка це пропускає, зчитувач у терміналі — ні", — зазначається у дописі.

Ощадбанк
Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Що варто знати про старі та пошкоджені гривні 

Згідно з чинними нормами Національного банку України (НБУ), старими та зношеними вважають купюри з такими наявними ознаками:

  • потертості, часткова втрата фарби на лицьовій/зворотній стороні;
  • забруднення (плями, печатки, написи, штампи);
  • надірвані частини купюри;
  • розірвані на дві чи більше частин;
  • мають обгорілі краї, сліди від води, мийних засобів, хімікатів.

Обмін пошкоджених купюр за умови збереження серійного номера доступний в обласних відділеннях НБУ, а також у відділеннях банків. Вони приймають банкноти, які є сумнівними та потребують перевірки у Нацбанку для обміну. 

Банкноти для обміну необхідно подавати в банк разом із письмовою заявою від власника, де описані обставини їх пошкодження.

Купюри не приймуть за таких обставин:

  • від гривні залишилося менше 55% відсотків її площі;
  • банкноти пошкоджені співробітниками банку (спеціальні мітки, розрізи, фарба, перфорація). Зокрема, такі банкноти можуть свідчити, що вони з окупованих територій;
  • купюри після експертизи визнали фальшивими.

Раніше ми писали, що у клієнтів Ощадбанку можуть виникати проблеми під час операцій зі зняття готівкових коштів в банкоматах. Через збій громадяни можуть тривалий час чекати на повернення грошей.

Також ми розповідали, як розпізнати долари старого зразка. У 1990-х роках у США змінили дизайн доларових купюр, тому до "старих" можна віднести банкноти, які мають щонайменше одну з чотирьох ознак. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
