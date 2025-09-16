Банкомати Ощадбанку можуть видавати пошкоджені купюри — що варто зробити

Гроші та карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" розповіли, що стикаються з проблемою отримання старих купюр через банкомати, які не розпізнають термінали. Українцям пояснили, як діяти у таких випадках.



Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі "Відгуки".

Проблемні купюри в банкоматах Ощадбанку

Як розповіла одна з клієнток, яка скористалась одним із банкоматів Ощадбанку для зняття готівкових коштів, пристрій видав непридатні купюри. Вона пояснила, що після отримання грошей мала внести суму через термінал, однак одну з купюр прилад не прийняв.

"Банкомат видав купюру, яку жоден термінал не прийняв", — йдеться у повідомленні.

На порталі на звернення пояснили, що термінал міг не прийняти купюру через пошкодження елементів захисту. Там порадили віднести банкноту до будь-якого відділення Ощадбанку.

"Швидше за все — хімічне забруднення, яке пошкодило захисні елементи купюри. Машинка це пропускає, зчитувач у терміналі — ні", — зазначається у дописі.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Що варто знати про старі та пошкоджені гривні

Згідно з чинними нормами Національного банку України (НБУ), старими та зношеними вважають купюри з такими наявними ознаками:

потертості, часткова втрата фарби на лицьовій/зворотній стороні;

забруднення (плями, печатки, написи, штампи);

надірвані частини купюри;

розірвані на дві чи більше частин;

мають обгорілі краї, сліди від води, мийних засобів, хімікатів.

Обмін пошкоджених купюр за умови збереження серійного номера доступний в обласних відділеннях НБУ, а також у відділеннях банків. Вони приймають банкноти, які є сумнівними та потребують перевірки у Нацбанку для обміну.

Банкноти для обміну необхідно подавати в банк разом із письмовою заявою від власника, де описані обставини їх пошкодження.

Купюри не приймуть за таких обставин:

від гривні залишилося менше 55% відсотків її площі;

банкноти пошкоджені співробітниками банку (спеціальні мітки, розрізи, фарба, перфорація). Зокрема, такі банкноти можуть свідчити, що вони з окупованих територій;

купюри після експертизи визнали фальшивими.

