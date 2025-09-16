Банкомати Ощадбанку можуть видавати пошкоджені купюри — що варто зробити

Проблемні купюри в банкоматах Ощадбанку — що варто знати
Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" розповіли, що стикаються з проблемою отримання старих купюр через банкомати, які не розпізнають термінали. Українцям пояснили, як діяти у таких випадках.
Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі "Відгуки".
Проблемні купюри в банкоматах Ощадбанку
Як розповіла одна з клієнток, яка скористалась одним із банкоматів Ощадбанку для зняття готівкових коштів, пристрій видав непридатні купюри. Вона пояснила, що після отримання грошей мала внести суму через термінал, однак одну з купюр прилад не прийняв.
"Банкомат видав купюру, яку жоден термінал не прийняв", — йдеться у повідомленні.
На порталі на звернення пояснили, що термінал міг не прийняти купюру через пошкодження елементів захисту. Там порадили віднести банкноту до будь-якого відділення Ощадбанку.
"Швидше за все — хімічне забруднення, яке пошкодило захисні елементи купюри. Машинка це пропускає, зчитувач у терміналі — ні", — зазначається у дописі.
Що варто знати про старі та пошкоджені гривні
Згідно з чинними нормами Національного банку України (НБУ), старими та зношеними вважають купюри з такими наявними ознаками:
- потертості, часткова втрата фарби на лицьовій/зворотній стороні;
- забруднення (плями, печатки, написи, штампи);
- надірвані частини купюри;
- розірвані на дві чи більше частин;
- мають обгорілі краї, сліди від води, мийних засобів, хімікатів.
Обмін пошкоджених купюр за умови збереження серійного номера доступний в обласних відділеннях НБУ, а також у відділеннях банків. Вони приймають банкноти, які є сумнівними та потребують перевірки у Нацбанку для обміну.
Банкноти для обміну необхідно подавати в банк разом із письмовою заявою від власника, де описані обставини їх пошкодження.
Купюри не приймуть за таких обставин:
- від гривні залишилося менше 55% відсотків її площі;
- банкноти пошкоджені співробітниками банку (спеціальні мітки, розрізи, фарба, перфорація). Зокрема, такі банкноти можуть свідчити, що вони з окупованих територій;
- купюри після експертизи визнали фальшивими.
Раніше ми писали, що у клієнтів Ощадбанку можуть виникати проблеми під час операцій зі зняття готівкових коштів в банкоматах. Через збій громадяни можуть тривалий час чекати на повернення грошей.
Також ми розповідали, як розпізнати долари старого зразка. У 1990-х роках у США змінили дизайн доларових купюр, тому до "старих" можна віднести банкноти, які мають щонайменше одну з чотирьох ознак.
Читайте Новини.LIVE!