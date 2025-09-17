Ощадбанк предоставил возможность дистанционного открытия некоторых карт — детали

Мужчина держит телефон в руках. Фото: Freepik

Государственное финучреждение "Ощадбанк" запустило возможность дистанционного открытия некоторых карт в приложении "Мобильный Ощад" без необходимости посещения отделения. В банке объяснили, кто именно может воспользоваться соответствующей услугой.

Об этом говорится в сообщении руководителя банка Сергея Наумова.

Реклама

Читайте также:

Какие из карт можно открыть дистанционно в Ощадбанке

Как отмечается, Ощадбанк предоставил возможность онлайн-открытия двух видов цифровых карт в мобильном приложении. А именно:

премиальной карты Visa Infinite;

карты Visa Platinum.

"Есть хорошая новость: отныне открыть цифровую премиальную карту Visa Infinite и карту Visa Platinum можно в приложении Мобильный Ощад без посещения отделения!", — говорится в сообщении.

Согласно правилам финучреждения, цифровые премиальные карты Visa Infinite и Visa Platinum можно будет открывать в таких валютах:

в гривне;

в долларах;

в евро.

Стоимость выпуска и обслуживания будет равна нулю при условии ежемесячных безналичных расчетов от 20 тыс. грн для Visa Infinite и от 10 тыс. грн для Visa Platinum.

Какие еще предусмотрены выгоды премиальных карт Ощадбанка

Владельцы карт Visa Infinite и Visa Platinum Ощадбанка могут получать кэшбэк. Так, за подписку на Apple, Steam, Youtube, Google Storage, Netflix, Playstation, Microsoft, Spotify, Chat GPT гарантируют возврат:

40% стоимости подписки с Visa Infinite;

20% стоимости — с Visa Platinum.

Также за расчет премиальной картой Visa Infinite клиентам будут поступать бонусы, которые потом можно будет обменять на различные привилегии. Согласно правилам, за каждые потраченные 20 грн будут начислять один бонус. Их можно будет обменять на:

пополнение счета мобильного телефона;

сертификаты в сетях Сильпо, WOG и OKKO.

Ранее мы писали, что банкоматы Ощадбанка могут выдавать поврежденные купюры, которые не способны распознать терминалы. Клиентам рассказали, как необходимо действовать в подобной ситуации.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке возможны трудности при замене старых карт. Прежде чем ехать в конкретное отделение, необходимо уточнить, доступна ли там соответствующая услуга.