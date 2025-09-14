Заміна старих карт Ощадбанку — які можливі труднощі у клієнтів під час перевипуску

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" розповіли про труднощі, з якими зіткнулися під час заміни старих карт. Йдеться про виконання вимоги фінустанови прибути особисто у відділення з пакетом документів через непродовження терміну дії деяких карт.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.

Вимога Ощадбанку замінити старі картки

Як зазначали раніше у банку, частині власників карт не продовжили термін дії, який вже кілька разів підлягав пролонгування під час воєнного стану. Зокрема, автоматично анулювали картки, за якими:

термін дії добіг кінця упродовж лютого 2022 року — березня 2025 року та за якими взимку цього року була здійснена щонайменше одна операція у касах/банкоматах/терміналах;

термін дії завершився у лютому 2022 року — березні 2025 року, а сума на рахунку дорівнювала нулю та не було жодних операцій за останні пів року.

Тоді як решті Ощадбанк продовжив термін дії карт до 31 грудня 2025 року без потреби заміни пластику.

У фінустанові зауважували, що для клієнтів не передбачені жодні обмеження щодо заміни карт у банківській мережі. Наголошували, що відповідна послуга не прив'язана до адреси відділення, де була відкрита карта.

"Перевипустити картку можна, звернувшись до будь-якого відділення банку. Також ви можете зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру 0800210800, так консультант перевірить можливість перевипуску картки дистанційно", — запевняли у банку.

Проблеми із заміною старих карт Ощадбанку

Проте громадяни, у яких завершився термін дії картки, пишуть про труднощі із заміною старої карти на нову.

Одна з клієнток розповіла, що її запевнив оператор банку у можливості заміни карти в іншому відділенні, а не тому, де було укладено договір на обслуговування. Прибувши у відділення, їй відмовили у перевипуску карти та порадили їхати саме в те місто та відділення, де було відкрито рахунок.

"Спитала у представника банку — чи можна поїхати в найближче відділення від мого місця проживання — а саме місто Ружин й там замовити нову карту. Так — сказав консультант банку. Без проблем. Можете звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку України. Знаходжусь в селі в 60 км від району, де знаходиться найближче відділення. Найняла авто… заплатила 600 грн за дорогу — приїхала у відділення м. Ружин 4 вересня й мене представник банку послав у Київ за місцем реєстрації…", — йдеться в одному зі звернень.

Водночас, на гарячій лінії жінку знову запевнили, що насправді можна оформлювати нові картки будь-де. Деталі щодо появи розбіжностей в інформації щодо наявності обмежень не уточнили.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Раніше ми писали, що клієнтам Ощадбанку можуть блокувати рахунки в рамках протидії шахрайству. Закрити доступ до застосунку можуть навіть за невеликі суми поповнення.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку можуть чекати труднощі під час зі зняття готівки через банкомати. Техніка може списувати кошти, проте не видавати.