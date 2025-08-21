В Ощадбанку розповіли, які приймають купюри іноземної валюти

Доларові купюри. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, чи приймають купюри американської валюти 1996 року випуску. У банку пояснили особливості операцій з іноземною валютою та як діяти у разі наявності пошкоджених чи зношених банкнот.

Про це йдеться на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

Які купюри іноземної валюти приймає Ощадбанк

Із запитанням про те, які купюри іноземної валюти приймає фінустанова, звертаються клієнти Ощадбанку. Так, громадяни просять уточнити, чи можна особисто внести на валютний рахунок старі банкноти.

"Доброго дня! Прошу сказати, чи приймає банк купюри USD 1996-2006 р.в.? Не обмін на UAH, а для внесення на особистий USD-рахунок, через касу у відділенні", — йдеться у зверненні.

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що, згідно з чинними правилами, немає обмежень на зарахування купюр, які перебувають в обігу і за якими підтверджено справжність. Їх мають зараховувати без прив'язки до періодів випуску.

"Всі банкноти, які є в обігу і за якими підтверджено справжність, приймаються без обмежень щодо року випуску", — йдеться у повідомленні.

Також у банку зазначили, що в разі сумнівів, зокрема, якщо банкноти пошкоджені чи зношені, то можна скористатися послугою інкасо.

В Ощадбанку рекомендували звернутися до відділення для перевірки купюр на предмет чинних вимог Національного банку України (НБУ).

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Рекомендації НБУ щодо зношених або пошкоджених банкнот

Як зазначають у Нацбанку, у питанні банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження, чи давніх років випуску під час обміну діють чіткі вимоги чинного валютного законодавства.

Їх дотримання НБУ вимагає від усіх банків. Фінустановам забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо номіналів та років емісії купюр іноземної валюти, які вважаються законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі, з якою відбуваються валютно-обмінні операції. Зокрема, це правило поширюється на операції з банкнотами всіх номіналів американських доларів, що були випущені Федеральною резервною системою з 1914 року і дотепер.

"Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше", — йдеться у повідомленні.

У разі, якщо купюри мають ознаки серйозного зношення чи пошкодження, незалежно від року випуску, банк може запропонувати клієнтам операцію інкасо. Ступінь зношеності мають встановлювати центральні банки відповідних країн (зокрема щодо долара США — ФРС США). Процедура не підлягає регулюванню НБУ.

Як правило, прийняті банком на інкасо купюри надсилаються іноземному банку-кореспонденту для здійснення обміну і отримання придатних до обігу банкнот. Передбачені комісії за операції інкасо.

