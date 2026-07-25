ПриватБанк дозволяє отримувати пенсії на Digital картки: як це зробити та всі нюанси

Банківське відділення, телефон. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держфінустанова "ПриватБанк" надає можливість дистанційного відкриття Digital картки для людей похилого віку з метою отримання пенсії. У банку розповіли про переваги та уточнили правила оформлення у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Як оформити пенсію на Digital картку в ПриватБанку

За інформацією фінустанови, Digital Картка для виплат доступна у мобільному застосунку "Приват24". Йдеться про віртуальну банківську картку без пластикового носія, яка має деякі особливості використання, однак за своїми функціями не поступається фізичній картці.

Для такої картки доступні всі стандартні фінансові операції. За її допомоги можна:

здійснювати оплату покупок у мережі Інтернет;

оплачувати комунальні послуги;

отримувати та надсилати перекази.

Також, якщо у клієнта сучасний смартфон із технологією NFC, то Digital картку можна додати до системи мобільних платежів Apple Pay чи Google Pay та використувати безконтактну оплату у звичайних торгових точках.

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Існує два підходи для оформлення цифрової картки та відкриття пенсійного рахунку онлайн залежно від того, є громадянин клієнтом банку чи ні. А саме:

Для клієнтів ПриватБанку:

Щоб оформити Digital картку, потрібно авторизуватися "Приват24"; Відкрити меню "Усі рахунки"; Натиснути "Додати" та виберрати "Digital картка"; Вибрати тип картки "Дебетова", платіжну систему (Visa/Mastercard) та валюту "гривні"; Підписати документи на відкриття рахунку; Зачекати 10 хвилин до появи нової картки в електронному вигляді.

Для того, щоб отримувати пенсію на віртуальну картку, необхідно також підготувати заяву про перерахування коштів і передати до Пенсійного фонду.

Для тих, хто не є клієнтом ПриватБанку

Для оформлення Digital Картки для виплати пенсії алгоритм той же. Так само потрібно завантажити та авторизуватися у "Приват24". Проте додатково треба підготувати паспорт та ідентифікаційний код для ПФУ.

Переведення пенсії на картку ПриватБанку

Також громадяни можуть перевести пенсію з пошти на картку. Для цього треба прийти у відділення ПриватБанку з паспортом та ідентифікаційним кодом, а також телефоном.

У відділенні працівники допоможуть оформити пенсійну картку миттєвого випуску або картку з фото. Також необхідно буде підписати заяву на перерахунок коштів. На основі цього Пенсійний фонд змінить реквізити платежу у своїй базі.

У подібний спосіб можна змінити банк для отримання пенсії, тобто перейти на обслуговування в ПриватБанку з будь-якої іншої іншої фінустанови.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у ПриватБанку для українських підприємців став доступний новий інструмент для планування витрат. Йдеться про запуск бізнес-картки для фізосіб-підприємців із спеціальним кредитним лімітом. Його розмір буде прив’язаний до доходу підприємця (у 10% від обсягу проте не вище 500 000 грн).

Ще Новини.LIVE писали, що дає фінансовий номер для клієнтів ПриватБанку. Зокрема, його використовують для відновлення доступу до застосунку. За наявності відразу кількох номерів, то всі їх можна залишити банку для зв’язку, проте фінансовий телефон для операцій має бути єдиний. Обрати його можна самостійно та сповістити банк.