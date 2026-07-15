Номер телефону у ПриватБанку: як зробити його фінансовим та важливі нюанси

Смартфон, відділення банку. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть самостійно зареєструвати номер телефону, зробивши його фінансовим, та посити безпеку, адже саме нього надходять коди для підтвердження входу чи платежів, повідомлення про транзакції, а також попередження про підозрілу активність. У банку пояснили, навіщо та як зробити телефон "фінансовим".

Про те, як прив'язати новий номер до рахунку, розповідають Новини.LIVE.

Що необхідно знати про номер телефону для ПриватБанку

Як пояснюють у фінустанові, фінансовий номер наділений низкою функцій. Він є гарантією безпеки коштів та стабільного зв’язку з банком, адже:

на нього надходить інформація для входу;

підтвердження оплати;

повідомлення про транзакції;

попередження про загрози;

важливі відомості щодо рахунків чи послуг.

Ще фінансовий номер використовується для відновлення доступу до застосунку "Приват24".

Якщо людина має одразу кілька номерів, то їх можна залишити банку для оперативного зв’язку, однак фінансовий телефон для банківських операцій має бути лише один. Його можна обрати самостійно та повідомити про це банк.

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Один номер телефону може бути зареєстрований виключно на одного клієнта.

Як зробити номер телефону "фінансовим" у ПриватБанку

Згідно з правилами банку, громадяни можуть самостійно зареєструвати або змінити фінансовий номер телефону. Для цього доступні кілька способів.

У веббанкінгу чи застосунку "Приват24": через меню "Профіль — Безпека — Зміна логіна"; У чаті ПриватБанку через опцію "Допомога онлайн"; У банкоматі через меню "Мої налаштування — Зазначити основний телефон"; У терміналі самообслуговування через меню "Налаштування — Зазначити основний телефон".

Водночас, для зміни фінансового номера через банкомат чи термінал самообслуговування потрібно мати з собою пластикову картку ПриватБанку.

У разі втрати фінансового номера потрібно одразу повідомляти про це банк, це важливо для безпеки коштів та запобігання доступу до рахунків сторонніми особами.

Для цього можна зателефонувати до контакт-центру на номери:

3700 (для дзвінків по Україні);

+38 (073) 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону).

Також можна звернутися до найближчого відділення, щоб повідомити про втрату. Там необхідно заблокувати рахунки та доступ до "Приват24".

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що протягом трьох місяців ПриватБанк надаватиме можливість отримати знижки на пальне. Вони доступні лише для власників деяких карт. У рамках програми, у мережі "Укрнафта" можна буде заощадити по 6 грн на кожному літрі бензину та по 3 грн — під час заправки дизелем.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, що клієнтам ПриватБанку надали можливість не платити зайве під час міжнародних переказів з картками та за міжнародні перекази у "Приват24". Банк подовжив пропозицію на комісії під час таких операцій до кінця серпня 2026 року.