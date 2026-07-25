Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Открытие Digital карты в ПриватБанке: как начать получать пенсию

Открытие Digital карты в ПриватБанке: как начать получать пенсию

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 07:01
ПриватБанк позволяет получать пенсии на Digital карты: как это сделать и все нюансы
Банковское отделение, телефон. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Госучреждение "ПриватБанк" предоставляет возможность дистанционного открытия карты Digital для пожилых людей с целью получения пенсии. В банке рассказали о преимуществах и уточнили правила оформления в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Как оформить пенсию на Digital-карту в ПриватБанке

По информации финучреждения, Digital-карта для выплат доступна в мобильном приложении "Приват24". Речь идет о виртуальной банковской карте без пластикового носителя, которая имеет некоторые особенности использования, однако по своим функциям не уступает физической карте.

Для такой карты доступны все стандартные финансовые операции. С ее помощью можно:

  • оплачивать покупки в сети Интернет;
  • осуществлять оплату коммунальных услуг;
  • получать и отправлять переводы.

Кроме того, если у клиента есть современный смартфон с технологией NFC, то цифровую карту можно добавить в систему мобильных платежей Apple Pay или Google Pay и использовать бесконтактную оплату в обычных торговых точках.

Читайте также:

Существует два способа оформления цифровой карты и открытия пенсионного счета онлайн в зависимости от того, является ли гражданин клиентом банка или нет. А именно:

  • Для клиентов ПриватБанка:
  1. Чтобы оформить Digital-карту, необходимо авторизоваться в "Приват24";
  2. Открыть меню "Все счета";
  3. Нажать "Добавить" и выбрать "Digital-карта";
  4. Выбрать тип карты "Дебетовая", платежную систему (Visa/Mastercard) и валюту "гривна";
  5. Подписать документы на открытие счета;
  6. Подождать 10 минут, пока новая карта появится в электронном виде.

Для того, чтобы получать пенсию на виртуальную карту, необходимо также подготовить заявление о перечислении средств и передать его в Пенсионный фонд.

  • Для тех, кто не является клиентом ПриватБанка

Для оформления Digital Карты для выплаты пенсии алгоритм тот же. Также необходимо скачать приложение "Приват24" и авторизоваться в нем. Однако дополнительно следует подготовить паспорт и идентификационный код для ПФУ.

Перевод пенсии на карту ПриватБанка

Также граждане могут перевести пенсию с почты на карту. Для этого нужно прийти в отделение ПриватБанка с паспортом и идентификационным кодом, а также телефоном.

В отделении сотрудники помогут оформить пенсионную карту мгновенного выпуска или карту с фотографией. Также необходимо будет подписать заявление на перечисление средств. На основании этого Пенсионный фонд изменит реквизиты платежа в своей базе данных.

Таким же образом можно сменить банк для получения пенсии, то есть перейти на обслуживание в ПриватБанке из любого другого финансового учреждения.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ПриватБанке для украинских предпринимателей стал доступен новый инструмент для планирования расходов. Речь идет о запуске бизнес-карты для физических лиц-предпринимателей со специальным кредитным лимитом. Его размер будет привязан к доходу предпринимателя (в размере 10% от объема, но не выше 500 000 грн).

Еще Новини.LIVE писали о том, для чего нужен финансовый номер клиентам ПриватБанка. В частности, его используют для восстановления доступа к приложению. При наличии сразу нескольких номеров все их можно оставить банку для связи, однако финансовый номер для операций должен быть единственным. Выбрать его можно самостоятельно и сообщить об этом банк.

ПриватБанк пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации