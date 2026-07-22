ПриватБанк пропонує клієнтам винагороду у 10 000 грн за купівлю квитків

Відділення банку, телефон у руках. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

До 14 серпня 2026 року державна фінустанова "ПриватБанк" реалізовуватиме програму з надання можливості отримати грошову винагороду до 10 000 грн. Банк обіцяє повернути клієнтам вартість придбаних квитків на літак або поїзд по Європі.

Про те, як отримати винагороду, розповідають Новини.LIVE із посиланням на пресцентр банку.

За яких умов ПриватБанк поверне вартість квитка

Як зазначають у держфінустанові, до 14 серпня поточного року у власників картки міжнародної платіжної системи Mastercard від ПриватБанку є шанс отримати грошову винагороду у разі оплати у мобільному застосунку "Приват 24" або на сайті:

квитків на авіаперельоти;

квитків на залізничні поїздки по Європі.

30 учасників програми чекатиме винагорода у вигляді повернення вартості придбаного квитка щомісяця, проте не більше ніж 10 000 грн на одного клієнта за кожен окремий етап акції. Загалом у держфінустанові планують визначити 90 переможців.

"Щасливий квиток з 15 липня 2026 до 14 серпня 2026 року. Вибирайте щасливий маршрут — повертаємо до 10 000 грн", — йдеться в оголошенні банку.

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Як взяти участь в акції від ПриватБанку

Долучитися до акції з розіграшу винагород за купівлю квитків можуть повнолітні клієнти ПриватБанку, які мають ідентифікаційний код та активну картку Mastercard. Необхідно виконати такі кроки:

Зареєструватися на сайті з акцією від ПриватБанку; Придбати щонайменше один квиток на літак/поїзд по Європі з карти Mastercard у "Приват24" (через меню "Транспорт") або на сайті банку; Дочекатися щомісячного розіграшу призів.

У банку зауважили, що кожен придбаний квиток дасть новий шанс на виграш грошової винагороди.

Для того, щоб придбати квитки на сайті, потрібно виконати таку інструкцію:

авторизуватися на сайті;

обрати розділ "Літак"/"ЄвроПоїзд";

знайти необхідний напрямок;

вказати дату, кількість, тип квитка та натиснути "Знайти";

вибрати потрібний рейс;

заповнити дані пасажирів;

обрати картку Mastercard від Привату;

перевірити дані та натиснути "Оплатити".

Після придбання квитки надійдуть на e-mail і будуть доступні в архіві.

Як пояснили у фінустанові, переможців оберуть рандомно за допомогою Random.org серед усіх учасників, які виконають умови на дату здійснення розіграшу. Під час кожного з них наприкінці етапів акції визначать по 30 переможців.

Підсумки будуть публікувати на сторінці акції. Також переможцям сповіщення про виграш надійде в мобільний застосунок "Приват24".

Зокрема, якщо у клієнтів немає картки Mastercard, то її можна відкрити у цифровому варіанті через "Приват24", обравши опцію оформлення "Digital картки".

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що до 15 жовтня цього року фінустанова розігруватиме кешбек за сплату житлово-комунальних послуг. Щомісяця на переможців чекатимуть винагороди: банк поверне 100 клієнтам гроші, витрачені на послуги ЖКГ, інтернет та ТБ, проте не більше ніж 5 000 грн на одну особу протягом окремого етапу акції.



Ще Новини.LIVE писали, що до 13 жовтня ПриватБанк обіцяє надати миттєві знижки на пальне під час оплати бізнес-картою Mastercard на АЗС "Укрнафта". Зокрема, 6 грн можна заощадити на кожному літрі бензину, по 3 грн — під час заправки дизелем, по 1 грн — під час придбання автогазу. Передбачений ліміт на одного клієнта — не більш ніж 200 літрів щомісяця.