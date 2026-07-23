ПриватБанк запровадив новий вид карток: які можливості стануть доступні

Картка, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держфінустанова "ПриватБанк" розширила перелік доступних видів карток, додавши зі спеціальним кредитним лімітом. Відомо, кому став доступний новий інструмент для управління коштами та планування витрат у липні 2026 року.

Про особливості нововведення розповідає видання Новини.LIVE.

Які картки пропонує клієнтам ПриватБанк у липні

За інформацією банківської установи, йдеться про запуск кредитної бізнес-картки для фізичних осіб-підприємців (ФОП), що матиме прогнозований ліміт та пільговий період 55 днів.

"Українські підприємці отримали новий інструмент для управління коштами та планування витрат. ПриватБанк та Mastercard оголосили про запуск бізнес-картки для фізичних осіб-підприємців із спеціальним кредитним лімітом "Підприємницький", — йдеться у повідомленні.

Ключові особливості нової картки:

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Розмір прогнозованого кредитного ліміту буде прив’язаний до офіційно задекларованого доходу підприємця — йдеться про ліміт у 10% від доходу проте не вище 500 000 грн. Можливість розділити власні та кредитні кошти — кредитний ліміт дозволяється відкрити на окремому рахунку, що спростить контроль за витратами/обліком фіноперацій. Ліміт матиме пільговий період до 55 днів — це дасть майже два місяці доступу до додаткових сум коштів без сплати відсотків та комісій. За цей період фінанси можна пустити на купівлю товару, продати його та повернути фінустанові.

Як пояснили у банку, порівняно з класичними кредитними продуктами для мікро бізнесу, кредитні картки для підприємців стануть зручним та простим інструментом для бізнес-потреб.

У фінустанові розраховують, що такі кредитні картки стануть невід'ємним фінансовим інструментом у питаннях планування витрат у підприємницькій діяльності.

У банку додали, що відкрити кредитну бізнес-картку з лімітом "Підприємницький" можуть всі клієнти у "Приват24 для бізнесу".

Умови за карткою. Джерело: ПриватБанк

Як підключити кредитний ліміт у ПриватБанку

За даними банку, підключення кредитного ліміту "Підприємницький" передбачає здійснення кількох кроків. А саме:

потрібно підписати заяву на приєднання до умов і правил такої ініціативи у "Приват24 для бізнесу" у меню "Кредити — Кредитний ліміт";

для доступу до ліміту необхідно надати актуальну фінансову звітність у меню "Облік та звіти — Документи корпоративного клієнта" та оновити анкетну інформацію за ФОП у меню "Анкета";

вказати місце ведення бізнесу у застосунку "ПриватКамера" (Android/iOS) чи через менеджера банку, закріпленого за компанією;

очікувати на появу коштів необхідно протягом трьох днів.

Для запуску ліміту треба мати рахунок, а якщо його нема, то можна відкрити онлайн.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ПриватБанку продовжили дію акційних комісій за грошові перекази із закордонних карток. Вартість таких операцій буде на 0,5% дешевше від стандартного тарифу у 1,5% (1%). Така можливість буде доступна до кінця серпня цього року. Знижки особливо будуть корисні українцям, які за межами країн фінансовои підтримують рідних.

Ще Новини.LIVE розповідали про плани ПриватБанку переглянути тарифи з 2027 року. Йдеться про запровадження плати на доставку карток по регіонах України та за кордон. За це мають намір стягувати 80 грн з ПДВ, а за межами ціни будуть різнитися залежно від країни. Тарифи торкнуться як нових, так і перевипущених карт.