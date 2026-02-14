В Ощадбанку доступне онлайн-оформлення депозитів — нюанси у 2026 році

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" мають можливість онлайн-оформлення депозитів через сайт та застосунок "Мобільний Ощад". Правила такої процедури не передбачають обов'язкового звернення до банківських відділень. У фінустанові дали покрокову інструкцію оформлення депозиту у дистанційному режимі.

Як оформити депозит в Ощадбанку онлайн

Із запитанням, чи передбачена змога дистанційного відкриття депозиту в Ощадбанку під час воєнного стану, звертаються клієнти на сторінці банку. Зокрема, йдеться про таку можливість у застосунку "Мобільний Ощад".

"В додатку Мобільний Ощад можна оформити депозит? Чи зараз тут ця послуга недоступна? Лише через сайт?", — йдеться у зверненні.

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що у 2026 році клієнтам надано можливість відкриття депозиту у банківському застосунку.

Для того, щоб його оформити у "Мобільному Ощаді", необхідно виконати кілька кроків. А саме:

потрібно увійти в застосунок Ощадбанку;

обрати пункт "Мої можливості",

далі потрібно поставити "+";

натиснути на "Відкрити онлайн-депозит".

Також громадяни можуть скористатися можливістю відкриття депозиту через сайт у веб-версії "Ощад 24/7", дотримуючись такої послідовності дій:

потрібно зайти в "Ощад 24/7";

обрати в меню "Депозити".

"Якщо ж потрібна детальна консультація по депозитах, ви можете залишити заявку на зворотний зв'язок на сайті банку, інший співробітник вам перетелефонує або самостійно зателефонувати до контакт-центру 0800-210-800", — додав працівник банку.

Інші нюанси щодо депозитів в Ощадбанку

Ощадбанк пропонує клієнтам депозити з рахунками у національній та іноземній валюті, з капіталізацією або щомісячним нарахуванням відсотків, на будь-який термін часу.

У 2026 році можливе відкриття нового або поповнення існуючого депозиту в доларах/євро, потрібно лише здійснити операцію купівлі валюти.

Для того, щоб переконатися у доцільності відкриття рахунку та вигоди, громадяни можуть скористатися депозитним калькулятором.

Що ще варто знати клієнтам банку

За інформацією банку, при завершенні кінцевого терміну депозиту клієнти мають право забрати гроші двома можливими варіантами:

Готівкою у касі банківського відділення (в межах регіонального управління, де оформлявся депозит) в день закінчення депозиту. Безготівковим нарахуванням на поточний рахунок.

Якщо йдеться про отримання коштів у готівці, то депозит в доларах чи євро можна забрати у разі попереднього замовлення потрібної суми.

Труднощі можуть чекати під час зняття валютних депозитів, якщо у банку не виявиться достатньої суми коштів. У фінустанові пояснюють, що можуть видати клієнтам загальну суму за кілька звернень.

