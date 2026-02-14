Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Відкриття депозитів в Ощадбанку 2026 — що мають знати клієнти

Відкриття депозитів в Ощадбанку 2026 — що мають знати клієнти

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 06:01
В Ощадбанку доступне онлайн-оформлення депозитів — нюанси у 2026 році
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" мають можливість онлайн-оформлення депозитів через сайт та застосунок "Мобільний Ощад". Правила такої процедури не передбачають обов'язкового звернення до банківських відділень. У фінустанові дали покрокову інструкцію оформлення депозиту у дистанційному режимі.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення банківської установи у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Як оформити депозит в Ощадбанку онлайн

Із запитанням, чи передбачена змога дистанційного відкриття депозиту в Ощадбанку під час воєнного стану, звертаються клієнти на сторінці банку. Зокрема, йдеться про таку можливість у застосунку "Мобільний Ощад".

"В додатку Мобільний Ощад можна оформити депозит? Чи зараз тут ця послуга недоступна? Лише через сайт?", — йдеться у зверненні.

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що у 2026 році клієнтам надано можливість відкриття депозиту у банківському застосунку.

Для того, щоб його оформити у "Мобільному Ощаді", необхідно виконати кілька кроків. А саме:

  • потрібно увійти в застосунок Ощадбанку;
  • обрати пункт "Мої можливості", 
  • далі потрібно поставити "+";
  • натиснути на "Відкрити онлайн-депозит". 

Також громадяни можуть скористатися можливістю відкриття депозиту через сайт у веб-версії "Ощад 24/7", дотримуючись такої послідовності дій:

  • потрібно зайти в "Ощад 24/7";
  • обрати в меню "Депозити".
  1. "Якщо ж потрібна детальна консультація по депозитах, ви можете залишити заявку на зворотний зв'язок на сайті банку, інший співробітник вам перетелефонує або самостійно зателефонувати до контакт-центру 0800-210-800", — додав працівник банку.

Інші нюанси щодо депозитів в Ощадбанку

Ощадбанк пропонує клієнтам депозити з рахунками у національній та іноземній валюті, з капіталізацією або щомісячним нарахуванням відсотків, на будь-який термін часу.

У 2026 році можливе відкриття нового або поповнення існуючого депозиту в доларах/євро, потрібно лише здійснити операцію купівлі валюти.

Для того, щоб переконатися у доцільності відкриття рахунку та вигоди, громадяни можуть скористатися депозитним калькулятором.

Ощадбанк
Скриншот: Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати клієнтам банку

За інформацією банку, при завершенні кінцевого терміну депозиту клієнти мають право забрати гроші двома можливими варіантами:

  1. Готівкою у касі банківського відділення (в межах регіонального управління, де оформлявся депозит) в день закінчення депозиту.
  2. Безготівковим нарахуванням на поточний рахунок.

Якщо йдеться про отримання коштів у готівці, то депозит в доларах чи євро можна забрати у разі попереднього замовлення потрібної суми.

Труднощі можуть чекати під час зняття валютних депозитів, якщо у банку не виявиться достатньої суми коштів. У фінустанові пояснюють, що можуть видати клієнтам загальну суму за кілька звернень.

Раніше повідомлялося, що до 15 березня деякі клієнти Ощадбанку можуть отримати грошову допомогу до 5 тис. грн. За розрахунки пенсійними картками можна автоматично стати учасником акції. 

Ще ми розповідали, коли клієнтам Ощадбанку може загрожувати розрив співпраці за законом про фінансовий моніторинг. Основним приводом для припинення обслуговування є "підозрілі платежі" клієнтів. 

Ощадбанк гроші банки депозити банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації