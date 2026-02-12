Відео
Головна Фінанси Допомога у 5 тис. грн від Ощадбанку — хто отримає до 15 березня

Допомога у 5 тис. грн від Ощадбанку — хто отримає до 15 березня

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 06:01
Ощадбанк надасть власникам карт Mastercard 5 тис. грн до 15 березня — деталі
Банківська карта та гроші. Фото: Новини.LIVE

До 15 березня 2026 року власники карток Mastercard, оформлених у державному "Ощадбанку", зможуть взяти участь в акції з розіграшу грошової допомоги. Йдеться про картки, на які надходять пенсійні виплати.

Про те, хто і як може взяти участь у програмі, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Розіграш грошової допомоги від Ощадбанку

За інформацією банку, громадяни, які тільки оформлюють чи вже мають пенсійну картку Mastercard від Ощадбанку, можуть не лише користуватися банківськими сервісами, а й долучитися до розіграшу грошової допомоги.

Йдеться про акцію "Моя турбота" від Ощадбанку та Mastercard, в рамках якої можна отримати 5 тис. грн. Кошти можна буде витратити на власний розсуд, зокрема на житлово-комунальні послуги.

"Акція проводиться на території України, за винятком територій, що визнані відповідно до законодавства як тимчасово окуповані, територіальних громад, які перебувають в тимчасовому оточенні (блокуванні), а також територій, де фактично ведуться бойові дії або є реальна загроза їх ведення", — йдеться у повідомленні.

Умови програми для клієнтів Ощаду

Можливість отримати грошовий приз автоматично виникне у разі здійснення розрахунків на суму у понад 500 грн. Важливо лише розплачуватися такими видами карт Mastercard від Ощаду як в інтернеті, так і в фізичних точках продажу:

  • Standard Mastercard; 
  • MC Debit Standard; 
  • MC World; 
  • MC Debit World.

Проте не зарахують транзакції іншими картками, Р2Р перекази, перекази на довільні реквізити, оплата лотерейних квитків, парі в казино, оплата за товари, роботи чи послуги, за які повернули кошти.

Акція з відбору переможців рандомним шляхом триватиме до 15 березня поточного року.  

Що ще доступно в Ощадбанку

Також у державному "Ощадбанку" громадяни мають змогу отримати кошти на автономне електроживлення багатоповерхових будинків за урядовою програмою "СвітлоДІМ". У фінустанові оприлюднили умови для участі у такій програмі.  

Гроші можна буде використати на генератори, акумулятори, інвертори, системи керування батареями, сонячні панелі та різноманітне енергообладнання. Розміри допомоги різняться залежно від поверховості та кількості під’їздів будинків: від 100 тис. грн до 300 тис. грн. 

Раніше ми повідомляли, що Ощадбанк в рамках фінмоніторингу може припиняти ділові відносини з клієнтами. У фінустанові у таких випадках є можливість лише вивести заблоковані кошти на рахунки в інші банки. 

Ще писали, що у січні в Ощадбанку частково оновили тарифи на свої послуги. Зокрема, підвищилась вартість одного з сервісів, що надають у касах відділень, до 150 грн.

Ощадбанк гроші банки банківські карти грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
