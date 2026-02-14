В Ощадбанке доступно онлайн-оформление депозитов — нюансы в 2026 году

Открытие депозитов в Ощадбанке 2026 — что должны знать клиенты
Клиенты государственного "Ощадбанка" имеют возможность онлайн-оформления депозитов через сайт или приложение "Мобильном Ощад". Правила такой процедуры не предусматривают обязательного обращения в банковские отделения. В финучреждении дали пошаговую инструкцию оформления депозита в дистанционном режиме.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение банковского учреждения в Facebook.
Как оформить депозит в Ощадбанке онлайн
С вопросом, предусмотрена ли возможность дистанционного открытия депозита в Ощадбанке во время военного положения, обращаются клиенты на странице банка. В частности, речь идет о такой возможности в приложении "Мобильный Ощад".
"В приложении Мобильный Ощад можно оформить депозит? Или сейчас здесь эта услуга недоступна? Только через сайт?", — говорится в обращении.
Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что в 2026 году клиентам предоставлена возможность открытия депозита в банковском приложении.
Для того, чтобы его оформить в "Мобильном Ощаде", необходимо выполнить несколько шагов. А именно:
- необходимо войти в приложение Ощадбанка;
- выбрать пункт "Мои возможности",
- далее нужно поставить "+";
- нажать на "Открыть онлайн-депозит".
Также граждане могут воспользоваться возможностью открытия депозита через сайт в веб-версии "Ощад 24/7", следуя такой последовательности действий:
- нужно зайти в "Ощад 24/7";
- выбрать в меню "Депозиты".
"Если же нужна подробная консультация по депозитам вы можете оставить заявку на обратную связь на сайте банка, другой сотрудник вам перезвонит или самостоятельно позвонить в контакт-центр 0800-210-800", — добавил работник банка.
Другие нюансы по депозитам в Ощадбанке
Ощадбанк предлагает клиентам депозиты со счетами в национальной и иностранной валюте, с капитализацией или ежемесячным начислением процентов, на любой срок времени.
В 2026 году возможно открытие нового или пополнение существующего депозита в долларах/евро, нужно лишь осуществить операцию покупки валюты.
Для того, чтобы убедиться в целесообразности открытия счета и выгоды, граждане могут воспользоваться депозитным калькулятором.
Что еще стоит знать клиентам банка
По информации банка, при завершении конечного срока депозита клиенты имеют право забрать деньги двумя возможными вариантами:
- Наличными в кассе банковского отделения (в пределах регионального управления, где оформлялся депозит) в день окончания депозита.
- Безналичным начислением на текущий счет.
Если речь идет о получении средств наличными, то депозит в долларах или евро можно забрать в случае предварительного заказа нужной суммы.
Трудности могут ожидать при снятии валютных депозитов, если в банке не окажется достаточной суммы средств. В финучреждении объясняют, что могут выдать клиентам целую сумму за несколько обращений.
Ранее сообщалось, что до 15 марта некоторые клиенты Ощадбанка могут получить денежную помощь до 5 тыс. грн. За расчеты пенсионными картами можно автоматически стать участником акции.
Еще мы рассказывали, когда клиентам Ощадбанка может грозить разрыв сотрудничества по закону о финансовом мониторинге. Основным поводом для прекращения обслуживания являются "подозрительные платежи" клиентов.
Читайте Новини.LIVE!