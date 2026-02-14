В Ощадбанке доступно онлайн-оформление депозитов — нюансы в 2026 году

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" имеют возможность онлайн-оформления депозитов через сайт или приложение "Мобильном Ощад". Правила такой процедуры не предусматривают обязательного обращения в банковские отделения. В финучреждении дали пошаговую инструкцию оформления депозита в дистанционном режиме.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение банковского учреждения в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Как оформить депозит в Ощадбанке онлайн

С вопросом, предусмотрена ли возможность дистанционного открытия депозита в Ощадбанке во время военного положения, обращаются клиенты на странице банка. В частности, речь идет о такой возможности в приложении "Мобильный Ощад".

"В приложении Мобильный Ощад можно оформить депозит? Или сейчас здесь эта услуга недоступна? Только через сайт?", — говорится в обращении.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что в 2026 году клиентам предоставлена возможность открытия депозита в банковском приложении.

Для того, чтобы его оформить в "Мобильном Ощаде", необходимо выполнить несколько шагов. А именно:

необходимо войти в приложение Ощадбанка;

выбрать пункт "Мои возможности",

далее нужно поставить "+";

нажать на "Открыть онлайн-депозит".

Также граждане могут воспользоваться возможностью открытия депозита через сайт в веб-версии "Ощад 24/7", следуя такой последовательности действий:

нужно зайти в "Ощад 24/7";

выбрать в меню "Депозиты".

"Если же нужна подробная консультация по депозитам вы можете оставить заявку на обратную связь на сайте банка, другой сотрудник вам перезвонит или самостоятельно позвонить в контакт-центр 0800-210-800", — добавил работник банка.

Другие нюансы по депозитам в Ощадбанке

Ощадбанк предлагает клиентам депозиты со счетами в национальной и иностранной валюте, с капитализацией или ежемесячным начислением процентов, на любой срок времени.

В 2026 году возможно открытие нового или пополнение существующего депозита в долларах/евро, нужно лишь осуществить операцию покупки валюты.

Для того, чтобы убедиться в целесообразности открытия счета и выгоды, граждане могут воспользоваться депозитным калькулятором.

Скриншот: Источник: Ощадбанк

Что еще стоит знать клиентам банка

По информации банка, при завершении конечного срока депозита клиенты имеют право забрать деньги двумя возможными вариантами:

Наличными в кассе банковского отделения (в пределах регионального управления, где оформлялся депозит) в день окончания депозита.

Безналичным начислением на текущий счет.

Если речь идет о получении средств наличными, то депозит в долларах или евро можно забрать в случае предварительного заказа нужной суммы.

Трудности могут ожидать при снятии валютных депозитов, если в банке не окажется достаточной суммы средств. В финучреждении объясняют, что могут выдать клиентам целую сумму за несколько обращений.

Ранее сообщалось, что до 15 марта некоторые клиенты Ощадбанка могут получить денежную помощь до 5 тыс. грн. За расчеты пенсионными картами можно автоматически стать участником акции.

Еще мы рассказывали, когда клиентам Ощадбанка может грозить разрыв сотрудничества по закону о финансовом мониторинге. Основным поводом для прекращения обслуживания являются "подозрительные платежи" клиентов.