ПриватБанк дал важные рекомендации некоторым клиентам на случай отключения света

Расчет картой через терминал. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" проинформировали, как не терять продажи и активно осуществлять расчеты при отсутствии электроэнергии. В финучреждении подготовили рекомендации, как продолжать принимать оплаты картами.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Оплата через терминалы ПриватБанка, когда есть резервное питание

Как объясняют в банке, в Украине на фоне новых отключений электроэнергии из-за обстрелов возникла необходимость сохранения сервиса оплаты в торговых точках на должном уровне. Магазины могут перейти на наличные, однако такой подход может сократить продажи.

В частности, принимать оплату картой, если в магазине есть резервные источники питания, можно, восстановив связь с POS-терминалом. В банке отмечают, что при отключении электроэнергии некоторые станции мобильных операторов могут не иметь питания. Из-за этого связи может не быть, даже если в POS-терминале есть батарея или подключен к резервному питанию.

Для того, чтобы попытаться восстановить связь, необходимо:

перезагрузить терминал;

попробовать подключить к другому каналу;

заменить SIM-карту.

Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как рассчитываться при отсутствии резервного источника питания

По информации банка, также бизнес-клиентам можно принимать оплату по карте через QR-код, смартфон или предоставив кредит. А именно:

Использование смартфона вместо терминала

При отсутствии света и заряженного телефона — он может служить POS-терминалом. Для этого нужно лишь загрузить приложение "Терминал" на iOS или Android, и зарегистрироваться.

Расчет по QR-коду

Бизнес-клиенты могут сформировать QR-код в Telegram-боте. После этого достаточно будет только нажать "QR для оплаты" и ввести мерчант терминала. Также QR можно распечатать на термобумаге с POS-терминала или предоставлять со смартфона.

Изменение оплаты через LiqPay

Для такого вида расчета необходимо создать платеж (инвойс) в личном кабинете и отправить клиенту через e-mail.

Расчет через оплату частями

Кроме того, можно создавать платежи с услугой "Оплата частями" со смартфона. Сервис доступен в Telegram-боте и личном кабинете.

"Берем и заботимся о том, чтобы ваш бизнес работал стабильно — при любых обстоятельствах", — добавили в финучреждении.

Ранее мы рассказывали о тарифах на международные переводы в ПриватБанке. В частности, перевод с карты на международную карту через приложение вдвое дешевле (размер комиссии — 1%).

Также писали, что клиенты государственного "ПриватБанка" могут получить до 50 тыс. грн. Для этого необходимо произвести оплату картой Mastercard Business на сумму 10 тыс. грн.