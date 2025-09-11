Відключення газу за несплату у 2025 році — кому загрожує та як діяти

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні, попри війну, побутові споживачі зобов'язані щомісяця передавати показники газового лічильника та своєчасно здійснювати оплату. Зокрема, навіть за незначні борги за розподіл газу клієнти можуть залишитися без блакитного палива.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Реклама

Читайте також:

Загроза відключення газу за несплату у 2025 році

На початку повномасштабної війни в Україні запровадили мораторій на відключення боржників від житлово-комунальних послуг і нарахування пені. Проте через зловживання правом в несплаті за послуги навіть заможними громадянами у відносно спокійних регіонах уряд скасував дію цього мораторію для більшості українців наприкінці 2023 року.

Нині заборона на відключення газу за несплату розповсюджується тільки на території, де тривають бойові дії, чи є окупованими, або якщо нерухомість було пошкоджено під час воєнних дій.

У зв'язку з цим навіть посеред опалювального періоду домогосподарствам-боржникам загрожує припинення газопостачання. При цьому не має значення розмір боргу. Основну роль в цьому питанні грає порушення термінів оплати за ігнорування попереджень про загрозу припинення газопостачання за непогашення боргів.

Про те, що українцям під час воєнного стану відключають газопостачання за борги за газ та його розподіл, свідчать повідомлення самих громадян на сторінках Нафтогазу у соцмережах.

Скриншот звернення. Джерело: ГК Нафтогаз

Як уникнути відключення газу та правила поновлення

Українським законодавством встановлені граничні терміни оплати за розподіл газу. Громадяни зобов'язані сплачувати за доставку блакитного палива до 20 числа місяця включно, в якому надається послуга.

Розраховуватися за постачання природного газу в рамках базової річної пропозиції споживачі мають не пізніше 25 числа наступного місяця.

Якщо боржник не оплатить борг після попереджень, постачальник має законне право розпочати процедуру припинення надання послуги. У такому разі повного погашення боргу для поновлення послуги буде недостатньо. Клієнтам доведеться також відшкодувати витрати за припинення та відновлення газопостачання.

Також факт заборгованості загрожує втраті субсидії. Її скасують, якщо є несплата понад три місяці, а загальна сума заборгованості перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів (близько 680 грн).

Для того, щоб відновити газопостачання, громадяни мають оплатити заборговану суму та звернутися до місцевої газорозподільної компанії, надати необхідні документи та доступ до газового обладнання для здійснення перевірки та пуску газу.

Вартість відновлення газопостачання може відрізнятися залежно від причини відключення та області.



Раніше ми писали, що клієнтам Нафтогазу необхідно актуалізувати дані. Споживачам пояснили, що таку процедуру можна пройти на порталі gas.ua.

Також ми розповідали, що в Нафтогазі закликали громадян не чекати паперових квитанцій, адже їх можна отримати раніше в цифровій версії. Вони надходять до 12-го числа.