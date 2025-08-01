Новий формат квитанцій за газ — у Нафтогазі звернулись до клієнтів

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Електронні платіжні документи газопостачальної компанії "Нафтогаз України" є цифровими версіями рахунків за спожитий природний газ, які надходять споживачам замість паперових квитанцій. Українцям пояснили, чи відповідають нові формати квитанцій встановленим вимогам щодо платіжних документів.

Про це інформує пресслужба компанії на сторінці у соцмережі Facebook.

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Компанія "Нафтогаз" закликає громадян не чекати паперові платіжки в поштовій скриньці, адже їх можна отримувати раніше в телефоні чи на комп’ютері в електронній версії.

Так, цифровий формат рахунку можна переглянути вже до 12-го числа кожного місяця, сплатити дистанційно у кілька кліків та мати доступ до архіву оплат.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

У соцмережі деякі клієнти повідомили, що стурбовані новаціями щодо платіжних документів, особливо, у випадку необхідності доведення оплати та відсутності боргу у суді. Зокрема, нині не тільки на електронних, а навіть на звичайних платіжках відсутні необхідні печатки, а фарба на чеках з часом зникає. Тоді як досвідчені юристи рекомендують громадянам зберігати платіжки щонайменше п'ять років.

"Паперові платіжки мають бути з печатками сторін, яким оплачуватися мають за спожитий газ! Ви надсилаєте без печатки і на почті теж відмовляються ставити печатку, що оплачено. Ті чеки, які видають, швидко фарба зникає і нічого не докажеш, що заплачено. Як раніше в книжці ставили печатки і то було краще", — йдеться в одному з дописів.

Чи відповідають нові версії квитанцій встановленим вимогам

Представники компанії зазначили, що всі пропоновані новації щодо платіжних документів відповідають встановленим ст. 12 закону "Про ринок природного газу" вимогам.

"Повідомляємо, що ми здійснюємо свою діяльність з дотриманням вимог Правил постачання природного газу (далі — Правила), інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу", — повідомили в Нафтогазі.

Згідно з положеннями пункту 6.2 розділу VI Типового договору постачання блакитного палива побутовим споживачам, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 №2500, постачальник зобов'язаний видавати клієнтам платіжні документи.

Згідно з ч. 7 ст. 12 закону, платіжні документи (квитанції) на оплату газу видають із зазначенням:

номера особового рахунку;

ціною на природний газ;

сумою до оплати та реквізитами для оплати;

обсягами газу, за які нараховують оплату;

періоду, за який провадять розрахунок;

терміну оплати рахунку;

розміру боргу з оплати газу (за наявності);

адреси, номерів телефонів, сайту компанії для подання заяв, претензій та скарг щодо постачання газу та обслуговування;

іншої інформації.

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